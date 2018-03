Gar nicht weit war der Weg für die Klasse 4b der Grundschule an der Kantstraße in der Neustadt. Die Kinderwildnis auf dem Stadtwerder ist mit einem kurzen Ausflug über die kleine Weser schnell erreicht und eröffnet ein abwechslungsreiches naturnahes Spiel- und Lernparadies. Welche Möglichkeiten das Abenteuergelände mit Hügeln, Senken, Spielgräben, Wasserlandschaft und Matschbaustelle bietet, haben die Nachwuchsreporter ausprobiert und in Wort und Bild festgehalten.

Die Kollegen und Kolleginnen der rund einen Kilometer entfernten Schule an der Karl-Lerbs-Straße haben sich in die andere Richtung aufgemacht, zum Verein für Luftfahrt am Flughafen. Und bei der Gelegenheit haben sie auch gleich der Flugschule der Lufthansa einen Besuch abgestattet.

Eine kleine Reise von knapp fünf Kilometern hat die Klasse 4a der Grundschule an der Alfred-Faust-Straße aus Kattenturm unternommen, um ihrem Thema näherzukommen. Das Tierheim Arche Noah in Brinkum ist eines von insgesamt acht im "Bund gegen Missbrauch der Tiere". Auf dem weitläufigen Gelände lernten die Kinder viele Tiere kennen und gewannen einen Eindruck von der Arbeit der Tierpfleger.