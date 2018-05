Der Neubau hat zwei Stockwerke und ein Staffelgeschoss. Rund 6,6 Millionen Euro investiert der Bauherr – die Zentrale für Private Fürsorge, ein gemeinnütziger Verein, der seit über hundert Jahren in Bremen in der Alten- und Krankenpflege tätig ist.

Die neue Wohnanlage auf dem Grundstück direkt gegenüber der Gesamtschule Mitte soll nach Angaben von Vereinsgeschäftsführer Johannes Foppe im Frühjahr 2013 fertiggestellt werden. Mit der Vermietung der Wohnungen ist das Unternehmen Robert C. Spies beauftragt worden.

Vorher standen auf dem Areal an der Hemelinger Straße alte Wohn- und Gewerbegebäude, die dem Neubau weichen mussten und abgerissen wurden. Das Grundstück hat der gemeinnützige Verein aus Privathand erworben.

Die im Bau befindlichen Neubauwohnungen haben zwei, drei oder vier Zimmer, die größte Wohnung sogar viereinhalb Zimmer auf 150 Quadratmeter Fläche. Man wolle mit dem Projekt in der Östlichen Vorstadt auch junge Senioren ansprechen, sagte Geschäftsführer Johannes Foppe. Das Büro des Vereins wird vom Ostertor, Beim Steinernen Kreuz 9, in den Neubau umziehen.

Die Zentrale für Private Fürsorge ist schon Immobilienbesitzer: Dem Verein gehört ein Gebäudekomplex in der Rockwinkeler Heerstraße 119 in Oberneuland, wo er unter dem Namen "Casa Vita" eine alten- und behindertengerechte Wohnanlage betreibt.

Weitere "Casa Vita"-Standorte – allerdings in angemieteten Immobilien – sind in der August-Hagedorn-Allee 1 in Arsten sowie in der Langemarckstraße 212-222 in der Neustadt. Eine eigene Vereinsimmobilie steht außerdem noch in der Straße Lange Reihe 102 in Walle, wo die Zentrale für Private Fürsorge das Hospiz Brücke betreibt.

Außerdem unterhält der gemeinnützige Verein einen ambulanten Palliativdienst in Kooperation mit dem Klinikum Links der Weser. Die Zentrale für Private Fürsorge beschäftigt nach eigenen Angaben bremenweit derzeit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.