Neue Strategien für den Airport

Altstadt. Jürgen Bula, Geschäftsführer der Flughafen Bremen GmbH, hält am Dienstag, 29. Januar, ab 20 Uhr im Haus der Wissenschaft einen Vortrag über "Neue Strategien für den Flughafen Bremen". Bula leitet den Flughafen seit April 2009. Als ehemaliger Vizepräsident der German Airports Lufthansa, einer LH-Tochter mit 2200 Mitarbeitern, kam er von Frankfurt am Main nach Bremen und wird in der Film- und Vortragsreihe "Bremer Tagebuch" erstmals seine neuen Ideen für den Flughafen vortragen und Fragen zu den vielfältigen Aktivitäten und Planungen des City Airport Bremen beantworten.