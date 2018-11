Alice Rebeski und Vanessa Wätje bei Norddeutscher stark-

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neue Vereinsrekorde

Rtr

Huchting. Für Alice Rebeski (Jahrgang 1998) und Vanessa Wätje (1997) verliefen die Norddeutschen Meisterschaften auf der Langbahn in Hannover überaus erfolgreich. Alica Rebeski ging über die 800m und 1500m Freistil an den Start. Über die 1500m Freistil konnte sie einen neuen Vereinsrekord auf der 50m Bahn in einer Zeit von 18:52,64 Minuten erschwimmen. Vanessa Wätje startete dreimal; 800m Freistil, 1500m Freistil und 400m Lagen. Sie konnte einen neuen Vereinsrekord über die 800 Freistil aufstellen und kam mit einer Zeit von 9:55,31 Minuten ins Ziel. Während der 800m konnte Wätje auch als Durchgangszeit über die 200m Freistil in 2:22,68 Minuten einen weiteren Vereinsrekord aufstellen.