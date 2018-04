Für die jüngste Sitzung des Beirats hatten alle drei Fraktionen – CDU, SPD und Grüne – einen gemeinsamen Antrag vorbereitet, den Martin Schumacher (Grüne) vorstellte. Im F-Plan sei westlich des Jan-Reiners-Wanderwegs und am Hamfhofsweg weitere großflächige Wohnbebauung vorgesehen. Geplant sind mindestens 64 neue Häuser, obwohl diese Flächen nicht im Wohnungsbauprogramm enthalten seien. Hinzu sollten laut Planentwurf noch 28 neue Wohnhäuser Am Großen Dinge kommen. Der Beirat habe sich schon vor einem Jahr gegen neue größere Baugebiete ausgesprochen. Die Anschlüsse aus Borgfeld-West an die Borgfelder Allee seien schon jetzt stauanfällig und könnten nicht erweitert werden.

Würden die Flächen für Bebauung freigegeben, befürchtet der Beirat, dass damit der Weg geebnet wird für weitere Baugebiete südlich des Hamfhofswegs und westlich des Jan-Reiners-Wanderwegs. Deshalb stimme er dem Entwurf des Flächennutzungsplans nicht zu. Diese Ablehnung erfolgte einstimmig.

Der Seniorenvertreter Johannes Huesmann begrüßte die Ablehnung. Man solle aber bedenken, dass ein Flächennutzungsplan für eine Gültigkeitsdauer von 20 bis 30 Jahren aufgestellt werde. "In dieser Zeit kann einiges passieren." Die Borgfelder Seniorenvertretung suche schon lange nach einer Fläche für ein Seniorenwohnheim oder Mehrgenerationenhaus.

Die einmal ins Auge gefasste Fläche zwischen Aldi und dem TSV Borgfeld am Hamfhofsweg scheide wohl aus. Ein Eckgrundstück am Albert-Bremermann-Weg, das der Brebau gehöre, wäre geeignet, aber die Brebau wolle dort Reihenhäuser bauen. Deshalb solle der Beirat darauf achten, dass einige Flächen, etwa am Jan-Reiners-Wanderweg, für derartige Zwecke freigehalten würden, so Huesmanns Bitte. Ein Seniorenwohnheim sei keine großflächige Bebauung, dafür gelte die Ablehnung des Beirats nicht, erwiderte Beiratssprecher Gerd Ilgner (SPD).