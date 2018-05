Unter die zehn besten Oldie-Bands in Niedersachsen wurden "Larry and the Handjive" bereits gewählt. Im Internet können sich Musikfans an der Wahl der besten Drei beteiligen. (Fr.)

"Wir würden uns natürlich über viele Stimmen aus unserer Heimat freuen", schreibt der Mahndorfer Schlagzeuger Uwe Esselmann. In Bremen spielt die 1986 gegründete Band wieder am Sonnabend, 1. September, um 20 Uhr bei "Beatclub & Friends" im "Aladin" in Hemelingen und am Sonnabend, 8. September, um 20 Uhr auf dem Arberger Dorffest – und zwar wie immer Musik im Stil der 50er- und 60er-Jahre auf Originalinstrumenten. Zum Repertoire gehören unter anderem Songs von Elvis Presley, Chuck Berry, den Beat-les, den Rolling Stones und den Kinks. Dem Song "Komm Kleine Tina", dessen Text und Arrangement die Gruppe selbst verfasst hatte, verdankte sie ihre ersten Einsätze in Fernsehen und Hörfunk. Seit 1989 begleiten "Larry and the Handjive", die 2011 im Club Meisenfrei ihr Jubiläum feierten, regelmäßig Tony Sheridan, den Paul McCartney als seinen Lehrer bezeichnet hat. Bei "Beatclub and Friends" im Weserhaus oder jetzt im Aladin gehören die Oldiemusiker zur Stammbesetzung.

Mehr auf www.handjive.de. Mehr zum Oldie- Band-Wettbewerb auf www.ndr.de.