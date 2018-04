Michaela Uhlemann-Lantow (links) und Jana Köckeritz. (Fr)

Utbremen. Im Volkshaus an der Hans-Böckler-Straße ist wieder Leben eingekehrt. In Zukunft werden mit dem Theater Labor Bremen und der Wilden Bühne zwei ungewöhnliche Ensembles das denkmalgeschützte Gebäude bespielen. Die neuen Nutzerinnen und Nutzer werden am morgigen Dienstag, 12. Februar, um 16 Uhr von Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz offiziell begrüßt. An den Folgetagen stellen sich die beiden Theatergruppen mit ihren ersten abendfüllenden Aufführungen an der neuen Spielstätte vor.

Den Anfang macht das Theater Labor Bremen (TLB) am Mittwoch, 13. Februar, ab 20 Uhr mit seiner Inszenierung des Stückes "Winter" in der Regie von Jochen Ganser. Das Stück des norwegischen Autors beschreibt, wie nach einer Zufallsbekanntschaft das Leben eines braven Familienvaters aus den Fugen gerät.

Ex-Drogenabhängige auf der Bühne

Das TLB ist ein Ensemble mit wechselnder Besetzung: Es besteht aus Schauspielern und Bühnenkünstlern, die eine Zeit ohne festes Engagement mit einer sechsmonatigen Qualifizierungsmaßnahme unter der Trägerschaft der Volkshochschule Bremen überbrücken. Seit 2005 werden ihnen im Rahmen der professionellen Weiterbildung unter anderem Sprech-, Gesangs- und Körpertraining angeboten. Abschluss und Höhepunkt der sechs Monate ist die gemeinsam erarbeitete Inszenierung. Das TLB war zuletzt in der Alten Stauerei in der Überseestadt ansässig und tritt nun im Volkshaus unter der neuen Leitung des Teams "Opus Einhundert" an.

Am Donnerstag, 14. Februar, 20 Uhr, lädt die Wilde Bühne zu "17 ½ Minuten Kalte Wut" ein. Das Stück behandelt das Thema Gewalt an Schulen und stellt die Frage, warum Kinder und Jugendliche gewalttätig werden. Die Wilde Bühne wurde im Jahr 2003 von den Theaterpädagoginnen Jana Köckeritz und Michaela Uhlemann-Lantow gegründet und war bislang als reines Tourneetheater ohne festen Spielort unterwegs. Das Ensemble besteht aus rund 15 Schauspielerinnen und Schauspielern im Alter zwischen 20 und 53 Jahren, die eine Gemeinsamkeit haben: Sie bringen eine Vergangenheit als Drogenabhängige mit und wollen "mehr als nur Theater spielen", erklärt Michaela Uhlemann-Lantow. Zum Repertoire der Wilden Bühne gehören aktuell fünf Theaterstücke, die mit Themen wie Computersucht, Rausch- und Grenzerfahrung auf verschiedene Altersgruppen ab der siebten Schulklasse ausgerichtet sind. Das Team sei sehr glücklich darüber, nun im Volkshaus eine "feste Basis" gefunden zu haben, an die es seine Zuschauer einladen könne, sagt Michaela Uhlemann-Lantow. Neben den Engagements an Schulen und Jugendzentren wird die Wilde Bühne zukünftig auch regelmäßige Aufführungen mit offenem Publikum im Volkshaus anbieten.

Zurzeit arbeitet das Ensemble an einer neuen Produktion: Das Stück "Wir gegen die anderen" beschäftigt sich mit dem Thema Fußball und Rechtsradikalismus und soll im September anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Wilden Bühne Premiere feiern.

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier geben die Schauspielerinnen und Schauspieler beider Ensembles um 16 Uhr musikalische und theatralische Kostproben ihrer Arbeit. Bei Getränken und Fingerfood besteht die Gelegenheit für persönliche Gespräche.

Eintrittskarten für die Aufführungen "Winter" am Mittwoch, 13. Februar, und "17 ½ Minuten Kalte Wut" am Donnerstag, 14. Februar, jeweils 20 Uhr, kosten 13 Euro, ermäßigt acht Euro (für Schüler, Studenten, Arbeitslose und Schwerbehinderte). Tickets können telefonisch reserviert werden unter 70506699 oder per E-Mail an die Adresse ticket@volkshaus-bremen.de. Nähere Informationen über die Ensembles gibt es im Internet unter www.theaterlab.de und www.wilde-buehne-bremen.de.