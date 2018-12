Hartmut Schepker (von links), Heinrich Kuhbier und Matthias Schulz an dem 1000 Jahre alten Erlenstumpf, der nun im Botanischen Garten des Rhododendronparks zu bewundern ist. (Stubbe)

Entdeckt wurde der mächtige Stubben vor zweieinhalb Jahren bei Baggerarbeiten im Hasenbürener Jachthafen. Er wurde zunächst im Industriehafen im Wasser gelagert, damit er nicht durch Frostsprengungen zerstört werden konnte. Es setzte einiges Rätselraten ein, woher der Baum ursprünglich stammen könnte. Heinrich Kuhbier vermutet, dass er aus dem Allertal kommt, wo er vor gut 1000 Jahren in den Fluss abgerutscht und mit der Strömung bis nach Hasenbüren getrieben wurde. Dort blieb er liegen und verschwand allmählich unter Sedimenten. "Es wäre schön, wenn der Baum seine Geschichte erzählen könnte", merkte Matthias Schulz an.

Nachdem der Stubben aus dem Jachthafen geborgen worden war, galt es, den Fund einzuordnen und einen neuen Standort zu finden. Da kam Heinrich Kuhbier ins Spiel. "Immer, wenn etwas gefunden wird, von dem keiner weiß, was damit los ist, landet es auf meinem Schreibtisch", sagte Kuhbier schmunzelnd. Nachdem Überseemuseum und Focke-Museum aus Platzgründen abgewunken hatten, bot sich der Rhododendronpark als neue Heimat des uralten Exponats an. "Es wäre viel zu schade, wenn man den Stubben nicht öffentlich zeigen würde", sagte Hartmut Schepker.

Zwischen dem Auffinden im Jachthafen und dem Aufstellen im Rhododendronpark verging einige Zeit, weil nach der Zwischenlagerung im Industriehafen eine aufwendige Arten- und Altersbestimmung notwendig war. Dafür konnte Heinrich Kuhbier seine guten Kontakte in der Fachwelt nutzen. Dieter Eckstein von der Universität Hamburg nahm die Bestimmung vor und ordnete den Baumstumpf als Erle ein, nachdem zunächst vermutet worden war, dass es eine Eiche sein könnte. Gerold Wefer vom Institut Marum an der Universität Bremen vermittelte den Kontakt zu Bernd Kromer vom Umweltinstitut der Universität Freiburg, wo mit einer besonderen Analysetechnik das Alter der Erle auf die Zeit zwischen 933 bis 1015 festgelegt werden konnte. Das war die Zeit, in der Bremen durch die Verleihung des Marktrechtes (988) wirtschaftliche Bedeutung bekam.

Hartmut Schepker plant, den Stubben mit ins Programm der "Grünen Schule" einzubauen, weil er eine spannende Geschichte zu erzählen hat.

Heinrich Kuhbier möchte dem Stumpf noch ein weiteres Mal zu Leibe rücken und mit Hilfe einer Bohrung sein Lebensalter möglichst noch genauer bestimmen lassen. Dann könnten zu den gut 1000 Jahren, die der Stubben im Wasser und Sediment verbracht hat, noch einmal 100 bis 200 Jahre dazukommen.