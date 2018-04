Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Norbert Reich hält Vortrag

Scd

Altstadt. Können Bürger die Grundrechte der EU einklagen? Auf diese Frage geht Professor Norbert Reich von der Universität Bremen bei einem Vortrag am Montag, 6. Mai, um 18 Uhr im Europapunkt, Haus der Bürgerschaft, ein. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist rechtsverbindlicher Teil des Vertrags von Lissabon und vereint die Gesamtheit der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte der europäischen Bürger. Aber was haben die Bürger von diesem Dokument? Welche Bedeutung hat die Charta überhaupt? Solche Fragen will Norbert Reich auf Einladung der Europa-Union Bremen behandeln. Eine Diskussion schließt sich an. Der Eintritt ist frei.