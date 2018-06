Silke Ladewig: "Man sollte sich den Sozialindikator der einzelnen Schulen anschauen – nicht den des ganzen Stadtteils."

Östliche Vorstadt. Kürzungen der Lehrerstunden, Schülerproteste, Schulbesetzungen – es war ein heißer Herbst 2011 für die Bremer Schulen. Der Beirat der Östlichen Vorstadt hat aufgrund der Kürzungen und Proteste einen "Runden Tisch bildungspolitische Perspektiven der Östlichen Vorstadt" eingerichtet, an dem sich Stadtteilpolitiker, Schüler, Lehrer, Eltern und Vertreter freier Träger, die Bildungsarbeit leisten, treffen.

Aus insgesamt vier Sitzungen wurde ein Fragenkatalog erarbeitet, der zum einen an die Bildungsbehörde verschickt wurde, der aber auch bei der allerersten Planungskonferenz des Beirates besprochen werden soll. Zu dieser Konferenz lädt der Beirat Eltern, Lehrer, Schüler und Vertreter von freien Trägern für morgen, 12. Februar, um 19 Uhr ins Bürgerhaus Weserterrassen am Osterdeich 70b ein.

Daniel de Olano: "Die Oberschulen haben die Integration zu meistern, Gymnasien müssen das nicht. Das finde ich ungerecht." (Fotos: Scheitz)

Dabei geht es erst einmal nur um die Oberschulen Schaumburger Straße und Gesamtschule Mitte (GSM) und das Gymnasium Hamburger Straße. Eingeladen sind auch Hartmut Böhme und Anne Lüking vom Bildungsressort, um Rede und Antwort zu stehen. Die Betreuung in Kitas und Grundschulen ist Thema einer zweiten Planungskonferenz im April.

"Wir erwarten ein offenes Gespräch", sagt Beiratsmitglied Daniel de Olano (SPD). Neben allgemeinen Fragen, beispielsweise zu Finanzierung und Zusammensetzung der Schüler an den einzelnen Schulen, sind am Runden Tisch auch zwei besondere Fragen aufgetaucht. Seit vielen Jahren wird an der Oberschule Schaumburger Straße der Wunsch geäußert, die Schule solle Ganztagsschule werden. Darüber hinaus möchten mindestens die Schaumburger und die GSM eine gemeinsame Oberstufe im Stadtteil.

"Viele Schüler schließen in der Östlichen Vorstadt die zehnte Klasse ab und wechseln dann in einen anderen Stadtteil", sagt Beiratsmitglied Silke Ladewig (Grüne). In der Östlichen Vorstadt bietet nur das Gymnasium Hamburger Straße eine Oberstufe an. Für eine gemeinsame Oberstufe soll laut Ladewig und de Olano auch das Gymnasium mit ins Boot geholt werden. Eine große Oberstufe mit drei Schulen könnte ein breiteres Lehrangebot aufstellen als kleine Oberstufen an den einzelnen Schulen, sagt Silke Ladewig.

In Sachen Inklusion werden ebenfalls mehr Angebote gewünscht. Bislang gibt es Inklusionsklassen nur an den beiden Oberschulen im Stadtteil, nicht aber am Gymnasium. "Die Oberschulen haben die Integration zu meistern, Gymnasien müssen das nicht. Das finde ich ungerecht", sagt Daniel de Olano. Ein weiterer Schwerpunkt sollen die Angebote an den Schulen sein. Es sollte stärker darauf geachtet werden, dass es Folgeangebote für Kinder gibt, sagt der Sozialdemokrat und nennt als Beispiel drei Kitas im Stadtteil, die Spanischunterricht anbieten. Es gibt dagegen nur eine Grundschule in der Östlichen Vorstadt, die das auch tut und wo die Kinder weiterhin Spanisch lernen könnten. Ähnlich sehe es beispielsweise bei Musik- oder Bewegungsprofilen der Einrichtungen aus. Eine bessere Kooperation und Koordination der Angebote und Schwerpunkte der Einrichtungen würde vor allem finanziell nicht so gut dastehenden Familien, die sich beispielsweise keinen privaten Musiklehrer leisten können, nützen.

Das Angebot an Sprachunterricht sollte generell auf den Prüfstand, fordern die beiden Stadtteilpolitiker. Am Gymnasium Hamburger Straße wird unter anderem Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, an der Schaumburger nicht. Dabei liegt laut Statistik des Bildungsressorts der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an der Schaumburger mit 28,6 Prozent fast doppelt so hoch, wie am Gymnasium mit 14,6 Prozent. Aufgrund dieser Zusammensetzung der Schülerschaft werde für die Schaumburger auch ein Sozialarbeiter gefordert, sagt Silke Ladewig.

Derzeit werden Schulen in Stadtteilen mit einem höheren Anteil an Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist – der Bremer Durchschnitt liegt bei 33,3 Prozent – diesbezüglich bevorzugt behandelt. Der Anteil dieser schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in der Östlichen Vorstadt liegt bei 16 Prozent. "Man sollte den Sozialindikator der einzelnen Schulen anschauen, nicht den des Stadtteils", fordert Silke Ladewig. Die 28,6 Prozent der Schaumburger seien gar nicht so weit von den 33,3 Prozent Durchschnitt entfernt. Diese und weitere Bildungsthemen des Sekundarbereichs I und II sollen morgen öffentlich diskutiert werden.