Auch die zehnjährige Skurta aus Vegesack probt fleißig für ihren Auftritt am Sonntag.

Altstadt·Gröpelingen. Die Proben für die Premiere "Kunst bewegt: Hundertwasser-Hunderttänzer" läuft auf Hochtouren. Am Sonnabend fand in der Freien Waldorfschule in Schwachhausen eine nicht öffentliche Probe statt. Nachmittags verwandelte sich die Aula in eine aus tanzenden Körpern dargestellte Collage aus bunten Bühnenbildern und Fantasiegebilden, die Friedenreich Hundertwasser begeistert hätten. Musikalisch begleitet wurden die Kinder durch die Sinfonia Concertante unter dem Dirigenten Rodrigo Blumenstock mit Werken des spanischen Komponisten Joan Valent und Karl Jenkins aus Wales.

Die 15-jährige Onca aus Gröpelingen ist mit Feuereifer bei der Sache und freut sich schon auf die Premiere ihres Projekts "Kunst bewegt: Hundertwasser-Hunderttänzer am Sonntag im Theater am Goetheplatz.FOTOS: ROLAND SCHEITZ

Die szenischen Darbietungen voller Kreativität und Poesie haben 75 junge Tänzerinnen und Tänzer im Alter von sieben bis 18 Jahren innerhalb mehrerer Monate erarbeitet. Die anderen 25 Tänzer sind Erwachsene, die am kommenden Sonntag dazukommen und die Zahl Hundert in Anlehnung an Friedenreich Hundertwasser ergeben.

Einzigartiges Bildungsprojekt

Die Choreografie ist das Ergebnis eines bislang in Bremen einzigartigen Bildungsprojekts: Die in Ausstellungsführungen gewonnenen Eindrücke der Hundertwasser- Ausstellung in der Kunsthalle wurde in einer Herbsttanzakademie des Kinder- und Jugendtanztheaters DE LooPERS in Bewegungen und choreografische Bilder umgesetzt und zu einer Tanzchoreografie weiterentwickelt. Eine weitere Gruppe von Kindern und Jugendlichen hat aufbauend auf ihre unmittelbaren Eindrücke und Assoziationen mit Hundertwassers Bildern in einem museumspädagogischen Workshop von Sandra Kavazis und Dina Koper in der Kunsthalle Bremen das Bühnenbild gestaltet. Ganz im Sinne der Community-Dance-Idee wie auch des inklusiven Anspruchs, den die Kunsthalle mit ihrer Bildungsarbeit verbindet, haben Kinder und Jugendliche aus Bremen Nord und Bremen Mitte ohne tänzerische oder künstlerische Vorbildung dieses Projekt als Team erarbeitet.

Unterstützt wurden sie dabei durch das Kinder- und Jugendtanztheater DE LooPERS, die Kunsthalle Bremen, das Theater Bremen und die Jacobs University gemeinsam mit dem Projektträger Kulturbüro Bremen Nord. Mit Vorfreude auf die Premiere gehen die Choreografen Wilfried van Poppel, Amaya Lubeigt und der choreografische Assistent Gregor Dreykluft von De LooPERs, die Tanzszenen der Kinder und Jugendlichen noch mal in der Aula der Waldorfschule durch. Aufgeregt sind auch sie, die Erwachsenen.

Wilfried van Poppel wuselt am Bühnenrand barfuß von A nach B und ist wachen Auges dabei. "Wir spielen hier alle zusammen, wir sind gemeinsam wie ein Kartenhaus". Ziehe man eine Karte heraus, stürze es zusammen. In diesem Zusammenhalt motiviert Amaya Lubeigt die Kinder mit ihren Bewegungen. Ihr entgeht nichts. "Zerbreitet euch mehr", sagt sie bei einer Tanzszene, in der die Kinder Spiralen bilden oder wellenartig wie Pflanzen aus dem Meer der Träume steigen. "Nehmt eure Positionen ein". Dazu dirigiert Rodrigo Blumenstock, der mit dem Rücken zu den Kindern steht. "Ich spüre die Emotionen, die auf der Bühne ablaufen trotzdem", sagt er. Hundertwasser thematisch im Tanz umzusetzen sei auch musikalisch inspirierend.

Für viele Kinder und Jugendliche aus Bremen und Bremen Nord ist es das allererste Mal, dass sie bei so einem Projekt mitmachen. So wie die zehnjährige Skurta, Schülerin aus Vegesack. "Besonders hat mir die Zusammenarbeit in der Gruppe gefallen", sagt sie. "Es gab keinen Streit, nur manchmal Lärm." Neben Tanzen mag sie Sport und Schwimmen. Sie sei total aufgeregt wegen Sonntag. Die 15-jährige Onca aus Gröpelingen findet gut, dass sie ihre Ideen zu Hundertwasser einbringen konnte. Deshalb kämen auch viele Bäume, Pflanzen und viel Wasser vor, so wie wir das wollten. Der 14-jährige Lion aus Hastedt war schon öfter dabei. "Mir macht es Spaß, mich im Tanz und im Bewegen ausprobieren", sagt er. Er sei einfach mit Tanzen aufgewachsen, da sein Vater auch Tänzer sei. "Es ist mein fünftes Projekt", sagt er: "Mir macht das hier richtig Spaß", so der Schüler. Allerdings müsste man viel Freizeit investieren, die vergangenen Monate hätten sie jedes Wochenende geprobt. Es sei cool auf der Bühne zu stehen. "Ich bin schon im Musical Theater aufgetreten, aber im Theater am Goetheplatz noch nie und das Lampenfieber steigt."

Premiere von "Kunst bewegt: Hundertwasser-Hunderttänzer" Kinder und Jugendliche tanzen Friedensreich Hundertwasser: Sonntag, 27. Januar, 16 Uhr, im Theater am Goetheplatz. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, aber es könnte noch Nachrückerkarten an der Theaterkasse geben. Telefon 3653333.