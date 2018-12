Überseefestival mit freiem Eintritt

Open-Air am alten Zollamt

Riri

Überseestadt. Lokale und überregionale Bands spielen beim fünften Überseefestival am alten Zollamt, Hansator 1, am Freitag und Sonnabend, 24. und 25. August. Das erste Konzert beginnt am Freitag, 24. August, um 19 Uhr. Nach "Casting Louis" aus Achim und der Bremer Band "To those who exist" werden "The Hirsch Effekt" rocken. Die Combo aus Hannover gilt als eine der besten Bands der Gegenwart, mixt Indie-Post-Punk mit Hardcore-, Metal- und Emo-Elementen. Der Eintritt ist frei.