Partyreihe „Deka Dance“

Östliche Vorstadt (xkn). Die Open-Air-Veranstaltung "Deka Dance Open Air" im Stadionbad ist wegen schlechten Wetters verschoben worden und steigt nun am Sonnabend, 4. August, ab 20 Uhr. Die Partyreihe "Deka Dance" feiert mit dieser Veranstaltung ihren zwölften Geburtstag. Mit dabei sind die DJs Marco Fricke, Tobias Meisner, Hornee und Jan Helmerding. Sollte schlechtes Wetter auch für diesen Sonnabend prognostiziert werden, steht als weiterer Ausweichtermin Sonnabend, 11. August, zur Verfügung. Alle bereits gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Karten im Vorverkauf gibt es für zehn Euro an allen CTS-Eventim Vorverkaufsstellen, Telefon 353637. Wer zwischen 20 und 21 Uhr kommt, zahlt an der Abendkasse sechs Euro.