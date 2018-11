Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Petra Niemann stellt aus

Ohlenhof. "Tier trifft Farbe" – unter diesem Titelt stellt die Künstlerin Petra Niemann in der Eingangshalle des Diako-Krankenhauses an der Gröpelinger Heerstraße 406-408 aus. Die Vernissage wird am Sonntag, 8. Juli, um 11 Uhr gefeiert. Die Ausstellung ist bis zum 30. September im Diako zu sehen. Es ist die erste Ausstellung der gebürtigen Bremerin. Die gelernte Tischlerin hat sich seit ihrer Kindheit für Farben begeistert und auf vielen Reisen ihre Kreativität als Malerin neu entdeckt. Die Tiermotive im Diako setzt sie in leuchtenden Acrylfarben in Szene.