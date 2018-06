Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Planungsteams stellen sich vor

Steffensweg. Der Runde Tisch Dedesdorfer Platz lädt zur nächsten öffentlichen Sitzung ein, die morgen, 6. Juli, von 14 bis 17 Uhr in der Oberschule Waller Ring, Bremerhavener Straße 83, stattfindet. Gäste sind willkommen. Mit der Sitzung beginnt das Workshop-Verfahren zum Dedesdorfer Platz. Es sind vier Planungsteams eingeladen, die in den nächsten Monaten an Entwürfen für den Dedesdorfer Platz arbeiten. Die Teams werden sich einen Überblick zur Aufgabenstellung und den Gegebenheiten vor Ort verschaffen. Nach der Einführung in der Schule wird es eine Besichtigung des Platzes geben.