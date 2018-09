Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Professor Hecht referiert

Altstadt. Der Regionalausschuss "Bahnlärm" will die Lebensbedingungen der Anwohner und Anwohnerinnen von Bahnlinien verbessern. Das Gremium tagt am Montag, 26. August, um 18 Uhr beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr im Ansgaritorsaal, Wegesende 23. Die Bundesregierung und die Deutsche Bahn AG haben sich das Ziel gesetzt, den Schienenverkehrslärm bis 2020 im Vergleich zum Jahr 2008 zu halbieren. Auf der Sitzung wird Professor Markus Hecht, Leiter des Fachgebiets Schienenfahrzeuge am Institut für Land- und Seeverkehr der Technischen Universität Berlin, über neue technische Möglichkeiten der Lärmreduzierung beim Schienenverkehr referieren.