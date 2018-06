Frühjahresreisen von Helgoland bis Mallorca stehen auf dem Reisprogramm des Lebensart Seniorenbüros, Breitenweg 1A. Nach Mallorca geht es vom 28. April bis zum 5. Mai, an die Mosel vom 28. April bis zum 3. Mai, nach Helgoland vom 21. bis zum 23. Mai, und Dresden und Meißen werden vom 22. bis zum 25. Mai besucht. Weitere Infos unter Telefon 320549 und im Internet: www.lebensart-bremen.de.

Das Ostseeheilbad Dahme ist Ziel einer Reise mit dem DRK, die vom 2. bis zum 16. Mai stattfindet. Weitläufige Dünen, Strände und die maritime Atmosphäre sollen die Reiseteilnehmer begeistern. Das Hotel mit Hallenbad liegt zwischen Strand und Kurpark. Mehr Infos gibt es beim DRK unter Telefon 3403155 sowie per E-Mail an die Adresse behrens@drk-bremen.de.

Auf die Insel Rügen reisen die Seniorinnen und Senioren des Turn- und Rasensportvereins in Gröpelingen (Tura) vom 24. bis zum 30. Mai. Untergebracht im Vier-Sterne-Hotel in der Inselhauptstadt Bergen, stehen Inselrundfahrten, Ausflüge unter anderem nach Stralsund und eine Fahrt mit dem Dampfzug "Rasender Roland" auf dem Programm. Anmeldung und weitere Auskünfte bei Jutta Ackermann unter Telefon 6163619.

Bei Vechta findet ein Bildungsurlaub statt, den das Katholische Bildungswerk unter dem Titel "Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch" vom 27. bis zum 31. Mai veranstaltet. Die Teilnehmer wohnen und arbeiten in Christinenhof in Cappeln-Schwichteler und zahlen für die Teilnahme 320 Euro – für Unterkunft im Einzelzimmer und mit Vollverpflegung. Weitere Informationen unter Ruf 3694160.

Auf die Nordseeinsel Langeoog führt die Ferienreise der Findorffer Martin-Luther-Gemeinde. Die Familienfreizeit findet vom 27. Juni bis zum 10. Juli für Erwachsene mit Kindern bis 16 Jahre statt und wird von Martina und Olaf Wiesner geleitet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 358679 oder o.m.wiesner@web.de auch per E-Mail. Anmeldeunterlagen auf www.martin-luther-findorff.de.

Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) bietet in den Sommerferien, 9. bis 22. Juli, eine Jugendfreizeit für 13- bis 17-Jährige in Dänemark an. Ziel ist das Sydvestjylland. Die Teilnahme kostet 415 Euro, CVJM-Mitglieder zahlen 375 Euro. In besonderen Fällen ist eine Reduzierung des Freizeitpreises möglich. Geboten werden Vollverpflegung, 13 Übernachtungen in Strandnähe, ein Spaß- und Aktionsprogramm, Ausflüge, Versicherung und Betreuung. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 1691293 oder im Internet unter www.cvjmbremen.de. Anmeldungen sind ab sofort möglich.