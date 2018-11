Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

REISEBÖRSE

In den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft führt eine Wochenendfahrt des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) am 23. und 24. März. Die Teilnehmer können dort Seeadler und blaue Moorfrösche beobachten, die Dünenlandschaft am Darß genießen und an Ausflugsfahrten auf Boddengewässern und durch den Urwald teilnehmen. Die Unterkunft liegt nur 50 Meter hinter dem Ostseestrand. Karten für 169, ermäßigt 149 Euro gibt es unter Touren@NABU-Bremen.de und Telefon 3398772.