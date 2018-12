Kleine Straße: Noch fährt diese Radfahrerin in der Einbahnstraße falsch – laut Politik soll dies bald geändert werden. (Barbara Wenke)

Lemwerder. Der erste Abschnitt der Industriestraße vom Schaart in Richtung Ortsausgang wurde bereits vor fast 15 Jahren saniert und hält bis heute. Jetzt schlägt die Gemeindeverwaltung vor, die nächsten gut 300 Meter bis zur Strandstraße zu erneuern. Das war eines der Themen, die jetzt im Bau- und Straßenausschuss behandelt wurden.

Die "Schwarzdeckenreparatur", wie sie Bauamtsleiter Bernhard Martens nennt, soll die aufwendigen und kostspieligen Ausbesserungsarbeiten der vergangenen Jahre überflüssig machen. Weil sich unter der Straße Sand befindet, der über viele Jahre festgefahren wurde, geht Martens von einer langen Haltbarkeit aus, auch wenn der Straßenunterbau nicht angefasst wird. Der Ausschuss muss nun in einer der nächsten Sitzungen entscheiden, ob die dafür erforderlichen 60000 Euro im Haushalt 2013 bereitgestellt werden.

Dann geht es auch um einen Antrag der SPD, die Kleine Straße in beide Richtungen für den Fahrradverkehr freizugeben. Rechtlich sei das trotz der Einbahnstraßenregelung für den Autoverkehr möglich, erläutere Bürgermeister Hans-Joachim Beckmann. Praktiziert werde es auch schon, ergänzte Harald Schöne (FDP).

"Am Rande des Bolzplatzes, nicht durch den Busch", soll Martens zufolge die Fußwegverbindung zur Grundschule Deichshausen verlaufen, wenn der Rat den Überlegungen für einen Buswendeplatz samt Haltestelle an der Ostlandstraße zustimmt. Bislang hält der Schulbus an der Tecklenburger Straße, wo die Haltestelle an der Schule nach Meinung von Politik und Verwaltung nicht den Anforderungen entspricht und es keine direkte Wendemöglichkeit für den Bus gibt. 25000 Euro wären erforderlich, um den Buswendeplatz anzulegen. Es würde eine Art Kreisel ohne Mittelinsel entstehen.

Um weitere 19000 Euro geht es bei einem Bauvorhaben am Ritzenbütteler Sand. Zwischen dem neuen Fahrradweg auf den Deich und der asphaltierten Straße, die zur Industriestraße führt, gibt es einen 310 Meter langen Abschnitt am See entlang, der dafür ausgebaut werden soll, um eine attraktivere Radwegeverbindung zu schaffen.

Das Wasser des Sees, teilte Martens bei dieser Gelegenheit mit, hat derzeit noch keine Badequalität, obwohl der See inzwischen durch einen Überlauf mit der Weser verbunden ist und mit jeder Flut frisches Wasser in den See gelangt. Die Qualität ist den Untersuchungsergebnissen zufolge allerdings nicht so schlecht wie befürchtet. Abgesehen von sehr trockenen Phasen mit Niedrigwasser in der Weser könnten die Anforderungen an Badeseen erfüllt werden, ist Martens überzeugt.

Noch in diesem Jahr könnte der Bauantrag für den Jugendtreff im Sport- und Freizeitzentrum gestellt werden. Sobald es das Wetter zulässt, soll im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werden. Der gegenüber dem ersten Entwurf leicht veränderte Grundriss wurde jetzt im Ausschuss vorgestellt. Die Kosten für Bau und Einrichtung werden mit 70000 bis 100000 Euro veranschlagt. Kosten und Dauer der Bauarbeiten sind davon abhängig, ob es gelingt, die Jugendlichen an dem Bau zu beteiligen. Die geplante Holzrahmenbauweise ist laut Martens gut geeignet, die Jugendlichen, die sich dort später wohlfühlen sollen, an den Arbeiten zu beteiligen. Voraussetzung sei eine fachkundige Betreuung.

Das Thema soll am Donnerstag dieser Woche, 22. November, im Jugendausschuss vertieft werden. Dort geht es dann auch um die Frage, ob schon vor der Fertigstellung des Jugendtreffs für eine Übergangszeit die leer stehende Grundschule West als Treffpunkt zur Verfügung gestellt werden könnte.