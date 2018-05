Karl-Heinz von Bestenbostel rührt die Werbetrommel für den Roland. (Valek)

In der Wilhelm-Leuschner-Apotheke an der Kurt-Schumacher-Allee können zum Beispiel Sonnenschutzmittel mit dem Roland bezahlt werden. Der Vahrer Apotheker Andreas Galperin unterstützt das Regionalgeld-Projekt. (Petra Stubbe)

Schwachhausen·Walle. Vom Lebensmittel- und Biohändler über den Copyshop, die Apotheke, den Handwerker, den Architekten und die Klavierlehrerin bis zu einer Tankstelle: Bei mittlerweile mehr als hundert Anbietern in Bremen und Umgebung kann statt mit dem Euro alternativ mit dem Roland bezahlt werden. Die Regionalwährung ist nicht nur ein Werbegag, sondern verfolgt nachhaltige Ziele für die Region. Der Grundgedanke: Geld aus Bremen soll auch hier bleiben und die lokale Wirtschaft ankurbeln.

Seit der "Verein für nachhaltiges Wirtschaften" vor gut einem Jahrzehnt den Roland in Umlauf brachte, sei der Freundeskreis stetig gewachsen, berichtet Karl-Heinz von Bestenbostel. Der Berufsschullehrer aus Osterholz-Scharmbeck ist einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter des heutigen Vereins "Roland-Regional". Er lädt auch regelmäßig zu "Roland-Runden" in Schwachhausen ein, um für das Regiogeld zu werben.

"Wir wollten die Wirtschaft in der Region unterstützen. Daher haben wir uns das Konzept der Roland-Währung überlegt und es auch umgesetzt", sagt von Bestenbostel. Am 1. Oktober 2001 startete das Projekt mit acht Anbietern. Seitdem sind es von Jahr zu Jahr mehr geworden. "Immer mehr Unternehmer und Privatleute haben mit der Zeit erkannt, dass sie etwas für die Region tun können und sich für das regionale Geld entschieden", sagt von Bestenbostel.

Zwar hat die globale Finanzkrise bisher nicht zu einem Mitgliederboom geführt, aber das Interesse an der Regionalwährung nehme peu à peu weiter zu, sagt von Bestenbostel. Derzeit etwa 250 Unternehmer und Privatleute im Bremer Raum handeln und bezahlen nach seinen Angaben regelmäßig mit dem Roland. Um sich nicht mit der Bundesbank anzulegen, firmiert der Roland offiziell freilich nicht als Währung, sondern als "Scheckgutschein". Für 2012 hofft Karl-Heinz von Bestenbostel, dass erstmals mehr als eine halbe Million Roland im Jahr umgesetzt werden.

Im Vergleich zu anderen Regionalwährungen, von denen es im deutschsprachigen Raum etwa 60 gibt, ist das Roland-Umsatz-Volumen allerdings ein Klacks. Im Chiemgau beispielsweise werden mit dem Regiogeld "Chiemgauer" umgerechnet fünf Millionen Euro umgesetzt. Karl-Heinz von Bestenbostel ist zuversichtlich, dass die Beliebtheit des Roland weiter zunimmt. Ein neu eingeführtes Punktesystem, das unterschiedliche Rabatte gewährt, soll die Attraktivität weiter steigern.

"Schon früh haben wir vermutet, dass es mit dem Euro irgendwann zu der Finanzkrise kommen würde, in der wir uns heute befinden", sagt Karl-Heinz von Bestenbostel. Der Roland könne aber den Euro nicht ersetzen, sondern ihn nur ergänzen. Ein großer Vorteil des "Bremer Geldes" sei, dass es einen komplett zinsfreien Handel ermögliche. Von Bestenbostel: "Das ist für kleine Unternehmen eine enorme Hilfe, mit den Niedrigpreisen der Großen mithalten zu können."

Zudem wirke sich das Regiogeld auf die Kundenbindung positiv aus. "Wenn man mit Roland bezahlt, schaut man sich wieder mehr in seiner näheren Umgebung um, welche kleinen Anbieter es gibt, und geht nicht einfach zur nächsten großen Kaufhauskette", sagt von Bestenbostel. Herwig Kimme, der in seinen Schwachhauser Öko-Gemüse- und Blumenläden in der Scharnhorst- und Wachmannstraße den Roland als Zahlungsmittel annimmt, bestätigt diesen Effekt. Die Roland-Fans nähmen durchaus auch etwas weitere Wege in Kauf, um mit dem Regiogeld bezahlen zu können.

Wer zehn Euro oder Roland Aufnahmegebühr bezahlt und Mitglied bei "Roland-Regional" wird, bekommt ein eigenes Roland-Verrechnungskonto, um Euro eins zu eins in Roland umzutauschen. Mit den Roland-Schecks kann dann bei den Anbietern bezahlt werden, die das Regiogeld akzeptieren. Diese reichen ihre Schecks monatlich bei einer Rechnungsstelle ein und bekommen den Wert auf ihrem Roland-Konto gutgeschrieben.

"Wir wollen nicht, dass Geld gehortet wird, sondern ausgegeben wird", erklärt von Bestenbostel. Daher verliere der Roland ein Prozent pro Monat an Wert. Wenn Geld aus dem Umlauf genommen und gespart werde, schwäche das die Wirtschaft, sagt von Bestenbostel.

Erwin Jäckel, Betreiber eines Naturkostladens in Walle, ist ein überzeugter Teilnehmer des regionalen Roland-Wirtschaftsringes – auch wenn die Zahl der Kunden, die mit dem "Roland" bei ihm bezahlen, noch sehr gering ist. "Innerhalb der Roland-Gemeinschaft kann man sehr gut überblicken, was mit dem Geld passiert. Ich hoffe, dass noch viel mehr Menschen die Vorteile erkennen", sagt Jäckel.

Nach der Sommerpause gibt es am Donnerstag, 6. September, um 18 Uhr im neu eröffneten Delícia (ehemals Mediterano), Scharnhorststraße 4, den nächsten Informationsabend zum Roland.

Näheres auch unter www.roland-regional.de.