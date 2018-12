Denise Regehr präsentiert Loop-Schals.

Oberneuland. Offensichtlich stimmten alle Zutaten: Traumhaftes Frühlingswetter, eine große Auswahl von künstlerischen und kunstgewerblichen Angeboten sowie von Getränke- und Speisenofferten und nicht zuletzt die Kinderspielwiese trugen zum Erfolg des Maifestes auf dem Lür-Kropp-Hof bei. Zahlreiche der mehrere Tausend Besucher blieben viele Stunden und nutzten ausgiebig die erste Gelegenheit in diesem Jahr, auf dem Traditionshof zu feiern. Die Musik dazu lieferten wie in den Vorjahren das Blasorchester des TuS Huchting und am Nachmittag die Oldie-Band Beathovens.

Tico Gaby Go (v. l.), Claudia Craemer, Elisabeth Hubert, Ute Wichels und Renate Witting.

Erstmals zu Gast waren die Bremer Suppenengel mit ihrem Kochfahrrad. "Es ist eine Ehre für uns, hier unsere Arbeit vorzustellen und dafür zu werben", erklärte Gabriele Zia Hüttinger, die kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Gründerin der Organisation. Gemeinsam mit vier weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern versorgte sie die Besucher des Festes mit Bohnensuppe.

Neben bekannten Gesichtern und Anbietern an den Ständen – sowohl beim Essen und Trinken wie bei den Künstlern – bot der Markt auch Neuigkeiten für die Besucher. Ein langfristig bleibendes Zeichen setzte der Karikaturist Ekke Dahle aus Osterholz-Scharmbeck, der dem Maimarkt eine seiner Karikaturen als Logo zur Verfügung stellte. Dahle präsentierte gemeinsam mit Gabi Tausendpfund im Meta-Rödiger-Hochtiedshuus eine Auswahl von Zeichnungen und Bildern. Am Ende des Veranstaltungstags waren beide sehr zufrieden mit den Gesprächen über ihre Werke. "Viele Besucher lachten laut, manche auch leise, als sie meine Karikaturen sahen", so Ekke Dahle.

Ekke Dahle hat das lustige neue Maifest-Logo entworfen.

Das Bild der beiden feiernden Maikäfer aus dem neuen Maifest-Logo griff Ortsamtsleiter Rainer Kahl in seiner Eröffnungsrede auf. Er zitierte aus "Max und Moritz" von Wilhelm Busch. Um an die Tradition der Vorjahre anknüpfen zu können und Maikäfer in den Frühling starten zu lassen, musste sich der Ortsamtsleiter diesmal extrem bemühen. Der lange Winter hatte dazu geführt, dass er nur einen einzigen lebenden Maikäfer gefunden hatte.

Kahl ging auch auf die erstmals am hölzernen Maibaum angebrachten Embleme der Oberneulander Vereine ein und hob die Bedeutung des Vereinslebens für den Stadtteil hervor. Als letzter Akt zur Eröffnung des Maifests hievten der ehrenamtliche Festorganisator Uwe Bornkeßel und der Oberneulander Schützenkönig Karsten Feldmann den Maikranz an die Spitze des Maibaums.

Die Künstlerin Gabi Tausendpfund.

Armbrust-Schießen beliebt

Eine der bekannten Aktionen des Maifestes, der Stand des Schützenvereins Oberneuland, war auch diesmal dicht umlagert. Viele versuchten ihr Glück beim Armbrust-Schießen. Treffsichere Schützen wurden mit einer Mettwurst belohnt. Schützenkönig Feldmann wünscht sich für die Zukunft noch junge Leute als Besucher. Aus seiner Sicht sind zu wenige junge Leute in Oberneuland aktiv. Und so befürchtet er, dass Traditionen langsam aussterben.

Bei strahlend blauem Himmel und herrlicher Frühlingssonne genossen die Besucher das Maifest auf dem Lür-Kropp-Hof. Viele Gäste verbrachten den ganzen Tag auf dem parkähnlichen Grundstück in Oberneuland. (Fotos: Petra Stubbe)

Erik van Dehn aus Oberneuland, der bisher nach eigenen Angaben jeden Maimarkt besucht hat, lobte, dass sich das Fest im Laufe der Jahre enorm entwickelt habe. In jedem Jahr seien mehr Stände dazugekommen und "propere Attraktionen".

Das Hochtiedshuus in der Mitte des gesamten Hofareals gehörte auch in diesem Jahr dem professionellen Kunsthandwerk. Elisabeth Hubert, Tico Gaby Go, Claudia Craemer, Ute Wichels und Renate Witting zeigten Arbeiten aus Glas, Leder, Keramik, Stoff sowie Gold und anderen edlen Materialien. Für Claudia Craemer, die in diesem Jahr zum ersten Mal im Lür-Kropp-Hof ausstellte, stand das Knüpfen von Kontakten im Vordergrund. "Ich habe die Einladung sehr gerne angenommen, zumal das Hochzeitshaus ein toller Rahmen ist", sagte die Künstlerin aus Fischerhude.

Für Ute Wichels markiert die Ausstellung ihrer kreativen Schmuckarbeiten beim Maifest auf dem Lür-Kropp-Hof den Saisonbeginn. In ihren Vitrinen auf dem Maifest präsentierte sie neue individuelle Kreationen, in denen sich nicht nur verschiedene Techniken und Materialien zu einem Schmuckstück vereinen, sondern sich auch sehr auffällige Farbkombinationen wiederfinden.

Handwerkliche Arbeiten einer ganz anderen Art stellten die beiden jungen Nachwuchskunsthandwerkerinnen Denise Regehr und Vivien Wieters aus. Der intensive Duft von Seifen lockte die Besucher ebenso in den Ausstellungsraum wie farbenfrohe Loop-Schals. Am Nachbarstand konnten die Hundebesitzer Oberneulands für ihre vierbeinigen Familienmitglieder selbst gebackene Hundekekse und Spielzeuge kaufen. Für Britta Lampe ist Oberneuland "wie eine zweite Heimat". Sie sei sehr gerne als Ausstellerin zum Maifest gekommen, betonte Lampe. Neben Köstlichkeiten für Hunde bietet sie auch eine stundenweise Hundebetreuung im Bereich Achterdiek an. Weil ihre Hunde-Kundschaft überwiegend aus Oberneuland kommt, gab es auch an diesem Stand reichlich Anlass zum Klönen und Fachsimpeln.

Dank finanzieller Unterstützung vom Lions-Club Bremer Schlüssel und Bremer Hockey Club (BHC) hatten die jüngsten Gäste des Maifestes gleich im Eingangsbereich des Hofes ihr spielerisches Vergnügungszentrum. Auf einer Hüpfburg tobten sich die Mädchen und Jungen gern aus. Hoch hinaus konnten mutige Kinder auf der "Action-Wiese" von Andi Milski klettern. Gut gesichert erklommen die jungen Gäste die Kletterwand oder trainierten ihren Gleichgewichtssinn auf dem Balancier-Seil. Lange Schlangen bildeten sich beim beliebten Schminken.

Hans-Ulrich Müller als Vorsitzender des Lür-Kropp-Fördervereins fasst seine Eindrücke des Maifestes 2013 hochzufrieden so zusammen: "Alles passt!"