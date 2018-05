Volker Perlick. (Scheitz)

Altstadt. Das Licht hat sowohl Eigenschaften von Wellen als auch von Teilchen. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass es so behandelt wird, wie alle Teilchen im Gravitationsfeld, nämlich dass sie beschleunigt und dementsprechend auch abgelenkt werden. Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein zieht ein gravitierender Körper nicht andere Massen an, so wie Isaac Newton es beschrieben hat. "Seine Vorstellung war, dass gravitierende Massen in ihrer Umgebung die Raumzeit krümmen. Und die Lichtstrahlen folgen dieser Krümmung", sagt Volker Perlick.

Wenn man dieser Theorie Vertrauen schenke, bedeute das, dass Licht an einer gravitierenden Masse abgelenkt wird. Das würde zu einer Reihe von Effekten führen, wie zum Beispiel mehrfach- oder deformierte Bilder sowie veränderte Bildhelligkeiten. Wissenschaftler beschäftigen sich mit der Frage, ob diese Phänomene tatsächlich existieren und beobachtet werden können und ob die ermittelten Werte dann eher der Theorie von Einstein oder der von Newton folgen. Es geht dabei auch um die Existenz dunkler Materie.

Volker Perlick sprach in der Reihe Wissen um elf im Haus der Wissenschaft über Gravitationslinsen-Hilfsmittel zum Auffinden dunkler Materie. Der Wissenschaftler ist nach mehreren Jahren im Ausland seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) und beschäftigt sich überwiegend mit der Allgemeinen Relativitätstheorie.

Während einer Sonnenfinsternis im Jahre 1919 haben Wissenschaftler Untersuchungen angestellt, um diesen Fragen nachzugehen. "Das Interessante war nicht die Sonne, sondern das waren die Sterne in der Nähe", sagt der theoretische Physiker aus Oberneuland. Denn nach der Theorie von Einstein sollten diese Sterne etwas versetzt zu sehen sein. Nach den Untersuchungen gab es eine fabelhafte Bestätigung des einsteinschen Wertes.

Zur einfachen Anschauung sollten sich die Zuhörerinnen und Zuhörer im Haus der Wissenschaft Licht vorstellen, das auf eine gravitierende Masse trifft, wie zum Beispiel die Sonne. "Die Ablenkung des Lichtes ist stärker, je näher es sich an der Sonne befindet", sagte Volker Perlick. Und dieser beobachtete Effekt habe Ähnlichkeit mit einer Linse, weshalb von Gravitationslinsen die Rede sei.

In der Theorie wird dabei das Licht sozusagen in mehrere Richtungen um den großen Körper herum abgelenkt, sodass ein Mehrfachbild entsteht. Das heißt, ein einziges Objekt erzeugt mehrere Bilder am Himmel. Doch Einstein war der Meinung, dass man diesen Effekt nie beobachten könnte. Tatsächlich entdeckten Wissenschaftler 1979 das erste Mehrfachbild. Aussagekräftige Indizien für eine Bestätigung dieses Phänomens waren, dass die Farbspektren untersucht wurden sowie die Intensität des Lichtes. "Wenn man sich das anschaut, sieht das verdammt ähnlich aus", sagte Volker Perlick, "und Spektren sind wie Fingerabdrücke von Objekten."

Selbst die Helligkeiten sind eine Bestätigung. Dabei tritt allerdings eine zeitliche Verzögerung auf, da das Licht meist unterschiedliche Wege zurücklegt. Allein wegen der Existenz dieser Mehrfachbilder muss auch ein entsprechender Körper existieren, der diese Ablenkung verursacht. Genau an dieser Stelle setzt die Suche nach dunkler Materie an. "Diesen Gravitationslinseneffekt macht alle Materie, auch dunkle Materie", sagte Perlick. Von dunkler Materie sprechen Wissenschaftler, wenn ein nicht sichtbares Objekt scheinbar eine gravitierende Wechselwirkung mit anderen Körpern aufzeigt. Und sie untersuchen auch die gravitierenden Massen, die die Mehrfachbilder erzeugen. "Welche Masse ist notwendig, um die Deformierung zu erhalten", sagte Volker Perlick. Das Licht werde benutzt, um Materie nachzuweisen. Ohne diese indirekte Information könnten Wissenschaftler nur Objekte identifizieren, die leuchten. "Der größte Teil im Universum ist dunkel. Nur etwa fünf Prozent der Materie ist leuchtend", sagt Perlick.

Diese Forschung habe allerdings keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Leben auf der Erde. Sie dient laut Perlick vor allem dazu, die Allgemeine Relativitätstheorie zu erklären. "Und die Theorie von Einstein hat durchaus Auswirkungen auf unser tägliches Leben", sagt Volker Perlick.

Denn ein GPS-Gerät würde nicht funktionieren ohne diese Theorie. Der Experte stellt fest: "Die Effekte, die durch die Allgemeine Relativitätstheorie herauskommen, müssen eingerechnet werden, wenn man nicht jeden Tag durch das GPS-Gerät falsch eingewiesen werden will."