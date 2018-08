150 Bürger aus dem Bremer Süden waren zur Woltmershauser Beiratssitzung gekommen, um Innensenator Ulrich Mäurer und Polizeipräsident Lutz Müller ihre Wünsche, was die Präsenz der Polizei im Stadtteil betrifft, zu übermitteln. (Walter Gerbracht)

Woltmershausen. Der Streit um mehr Polizeipräsenz in Woltmershausen dreht sich um eine Frage: Wird beim Revier in Pusdorf rund um die Uhr ein Streifenwagen stationiert? Alle Fraktionen im Beirat stehen geschlossen hinter dieser Forderung. SPD-Innensenator Ulrich Mäurer hat am Montag in der Sitzung des Beirats vor 150 Bürgern zum wiederholten Male ausgeschlossen, dass diese Forderung erfüllt wird. Ein Streifenwagen mehr bedeute auch mehr Personal, was Bremen sich nicht leisten kann. Außerdem sei im Stadtteil kein Kriminalitätsschwerpunkt auszumachen.

Bei der Frage "Wie viel Zeit braucht ein Streifenwagen, bis er am Einsatzort ist" räumten Mäurer und Polizeipräsident Lutz Müller ein, dass die Polizei selbst höchst unzufrieden sei mit der Zeitspanne, die häufig zwischen dem Eingang eines Notrufs aus Woltmershausen und dem Eintreffen eines Streifenwagens am Ort des Geschehens vergeht. In 32 Prozent solcher Fälle dauert es mehr als acht Minuten; polizeiinterne Zielmarke ist 20 Prozent. Sie wird in vielen Stadtteilen erreicht, Woltmershausen allerdings rangiert fast am Ende der Statistik. Mäurer und Müller hatten keine Zahlen parat, als Bürger darauf hinwiesen, dass auch Strom, Seehausen und das Güterverkehrszentrum dem Polizeirevier Woltmershausen zugeordnet sind. Die Stromer Beiratssprecherin Maren Omland (CDU) war sich sicher, dass die Zahlen garantiert nicht zum Aufhübschen der Statistik geeignet wären: "Wir haben die zweitschlechteste Statistik in Bremen", konstatierte Omland. Der Senator und der Polizeipräsident widersprachen ihr nicht.

Mit Blick auf die eindrucksvolle Demonstration vor einer Woche und der großen Beteiligung aus den Stadtteilen stellte der Woltmershauser Bernhard Schaardt fest, es gebe eine "große Solidarität vom Tunnel bis Seehausen." Unzufriedene Bürger gebe es seit der Beschneidung des Reviers Woltmershausen im Jahr 2004. "Ihre Fehlentscheidung hat das Fass zum Überlaufen gebracht", so Schaardt in Anspielung auf die Ankündigung, dass das Revier künftig nur noch an Werktagen für zwei Stunden für den Publikumsverkehr geöffnet sein soll. "Ich sehe, wie sich der Stadtteil negativ verändert", sagte der Dachdecker. Pro Jahr würden drei seiner Firmenfahrzeuge aufgebrochen, im vergangenen Dreivierteljahr sei bei ihm drei Mal eingebrochen worden. Die Parole "Sicherheit in unserem Stadtteil mit Polizeirevier" auf einem der großen Transparente im Versammlungssaal ist für ihn mehr als berechtigt.

"Mit einem offenen Revier mache ich keine aktive Polizeiarbeit im Stadtteil", hielt Polizeipräsident Müller dagegen. Es sei sinnlos, Dienstzeit von Beamten im Revier zu vergeuden, wenn pro Tag zwei Bürger mit ihren Anliegen vorbeikommen. 80 Prozent der Anzeigen würden Senator Mäurer zufolge sowieso direkt am Streifenwagen aufgenommen. Für die Anzeige eines Fahrraddiebstahls seien die eingeschränkten Öffnungszeiten ausreichend.

"Mit mir wird kein Revier geschlossen – zu diesem Wort stehe ich heute noch", so Mäurer. Sein Ziel sei es, in Woltmershausen einen Revierleiter, vier Kontaktbereichsbeamte, einen Verkehrs-Sachbearbeiter sowie Fachgruppen zu stationieren, allerdings nur tagsüber. "Das ist kein Tod auf Raten", sagte Mäurer, der darauf hinwies, dass es hier schon seit vielen Jahren keinen Rund-um-die-Uhr-Dienst mehr gibt. Ole Lindemann, Sprecher der Woltmershauser CDU-Fraktion, erkennt trotzdem eine "Salami-Taktik" beim Abbau der Polizeipräsenz im Stadtteil.

Wichtiger als Revieröffnungszeiten sind für den Innensenator Verbesserungen der Abläufe im "110-Prozess". Als "Seiteneinsteiger aus der Justiz" habe er erst einmal lernen müssen, wie wichtig der umwegfreie Draht der Bürger zur Einsatzzentrale in der Vahr ist, bekannte Mäurer. "Wir haben 100000 Anrufe pro Jahr. In der Vahr werden sie nach Wichtigkeit sortiert. Für die Sicherheit ist es entscheidend, dass die Polizei schnell vor Ort ist, wenn Täter noch vor Ort sind und wenn Gefahr für Leib und Leben besteht", stellte er fest. Ein Einbruch könne da schon mal etwas warten, wenn der Täter verschwunden ist. Mäurer wagte den Vergleich mit dem Fußball: "Wenn mehr Offensive das Ziel ist, müssen wir mehr Kräfte aus Verteidigung und Mittelfeld nach vorne führen." Will heißen: Weniger Bürgerservice, dafür mehr Beamte in Streifenwagen, die überall schnell vor Ort sein sollen. Und mehr Kontaktbereichsbeamte, die dem Bürger zeigen, dass die Polizei im Stadtteil präsent ist. "Wir leisten mit wenig Personal unheimlich viel Arbeit. Wir müssen die Kräfte optimal einsetzen", ergänzte Polizeichef Müller.

"Woltmershausen zählt nicht zu den Kriminalitätsschwerpunkten" – für diese Aussage erntete der Innensenator lauten Protest. Vorfälle würden gar nicht mehr angezeigt, weil die Polizei spät oder gar nicht reagiere, hieß es. Der Polizeipräsident warb um Verständnis dafür, dass als nicht dringend eingestufte Fälle mit Zeitverzug behandelt werden. Nichthandeln dürfe es aber nicht geben. Konkreten Hinweisen von Bürgern will er persönlich nachgehen.

Nach einer Runde durch die Beiräte wollen der Innensenator und die Polizeiführung den Entwurf zur Polizeireform zum 1. Januar 2013 in den nächsten Wochen zu einer Vorlage für die Deputation ausformulieren. Sie tagt laut Mäurer im September. Die Woltmershauser haben seit Montag das Versprechen, dass der durchschnittliche Zeitverzug zwischen Notruf und Eintreffen des Streifenwagens verringert werden soll. Er nehme mit, dass die Stadtteilbewohner mehr Polizeipräsenz wollten, sagte Mäurer. Zur Forderung des Beirats, das Revier keinesfalls einem entfernten Polizeirevier – genannt wurde Huchting – zuzuordnen, äußerte sich der Senator nicht.