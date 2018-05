"The Green Jukebox Band" das sind (v.l.): Friedrich Caron-Bleiker aus Habenhausen, Lothar Klose aus Pennigbüttel, Christian Kairies-Kosak aus Garlstedt, Corinna May aus Lesum, Oliver Roemer aus Findorff und Frank Rihm aus Lesum.FOTOS: ROLAND SCHEITZ

Weidedamm. Der Disput in englischer Sprache eskalierte innerhalb von Minuten: "Verschwinde und komm nicht wieder" – schimpfte die eine; "Du bist die gemeinste Frau, die ich je gesehen habe", jammerte der andere. Für die zufälligen Beobachter hatte das reichlich Unterhaltungspotenzial: Denn die Streitparteien waren Corinna May und Oliver Roemer, die kürzlich mit "The Green Jukebox Band" in der Findorffer Orange für ein spontanes Kurzkonzert auftauchten. Bei ihrem komischen musikalischen Disput handelte es sich um den R&B-Klassiker "Hit the Road, Jack". Doch im Regelfall herrscht eine nahezu perfekte Harmonie, und der Spaß spielt bei den sieben Bandmitgliedern sichtlich und hörbar mit.

Im März dieses Jahres trat die Band erstmals öffentlich bei einer "Acoustic Session" im Lokal "Orange" am Findorffmarkt auf. Bei der großen Galanacht zum 30. Bestehen des Bremer "Rat & Tat"-Zentrums, die am Sonnabend, 11. August, im Café Sand gefeiert wird, haben "The Green Jukebox Band" dann ihren ersten richtig großen Auftritt.

Vokalist Oliver Roemer sang beim Kurzkonzert in Findorff mit Corinna May den R&B-Klassiker "Hit the road, Jack!"

Dass ihre beiden Frontleute bereits einen soliden Bekanntheitsgrad und ihre eigenen Fangemeinden mit in die Band brachten, das war noch nicht einmal allen ihren Kollegen klar: "Ich hatte keine Ahnung", gesteht Gitarrist Christian Kairies-Kosak. Corinna May, die bereits in ihrer Jugend sämtliche Talentwettbewerbe gewonnen hatte, deren Name auf ewig mit dem "Grand Prix Eurovision" verbunden bleiben wird – und die heute mit zwei Jazzformationen gerne gebuchter Gast auf Galaveranstaltungen ist. Und Oliver Roemer, der seit Jahrzehnten in der Bremer Musikszene unterwegs ist, als Sänger der "Flying Soul Toasters" reichlich Bühnenerfahrung sammelte und Millionen von Fernsehzuschauern als Finalist der RTL-Show "Das Supertalent" bekannt wurde.

Zwei Vokalisten

Front-Sängerin Corinna May lieferte sich mit dem zweiten Vokalisten bei einem spontanen Auftritt in der Orange einen musikalischen Disput.

Die beiden Vokalisten allerdings kennen sich schon ewig, erzählt Corinna May, und es verbinde sie eine tiefe Freundschaft. Musikalisch harmonieren sie ohnehin: "Unsere hellen Stimmen passen hervorragend zusammen", findet die Sängerin, und beide seien besonders in ihrem Element, wenn sich die Gelegenheit zur Improvisation ergebe – "Free Style" wie bei der gesungenen Geschichte von Jack, den seine Frau hochkant aus dem Haus werfen möchte.

Die übrigen Bandmitglieder nennt sie liebevoll "meine Jungs" und genießt es, dass bei den Proben so viel gelacht werde, erzählt Corinna May. Genauer gesagt besteht das fünfköpfige Orchester, das für sein Sangesduo den "Soundteppich ausrollt", wie Gitarrist Kairies-Kosak es nennt, aus vier Herren und einer Dame: Es sind Amateure, die aber viele Jahrzehnte musikalischer Erfahrung mitbringen.

"Es war anfangs schon irritierend, wie die an die Stücke herangehen", sagt Corinna May. Die Unbekümmertheit, mit der sich die Band Songs vornimmt, die nun wirklich nicht für sie gemacht sind, sei als großer Gewinn zu betrachten, erzählt Bassist Friedrich Caron-Bleiker. "Bei uns geht das so: Jeder kann einen Vorschlag machen, und dann wird einfach ausprobiert."

Die Kollegen sind dabei aber auch tolerant: Die Vorlagen können aus der Rock-, Soul-, Country- und Popgeschichte der vergangenen fünfzig Jahre stammen. In Ermangelung einer Bläsergruppe kommen dann Soulklassiker wie "Long Train Running" oder "I feel good" mit akustischen Gitarren und Mundharmonika daher. "Das geht eigentlich gar nicht", sagt Friedrich Caron-Bleiker. "Und trotzdem entsteht ein wahnsinniger Groove." Mittlerweile traut er seiner Band alles zu: "Wahrscheinlich würden wir das auch mit Blockflöten hinbekommen."

Ungewöhnlich ist auch, wo die Songs entstehen: Denn Musikstudio ist ein Gartenhäuschen in Garlstedt – die "Green Jukebox", die der Band den Namen gab. Christian Kairies-Kosak, hauptberuflich Fotojournalist, hatte sich irgendwann in den Kopf gesetzt, seine musikalische Vergangenheit als Funk-Rocker wieder aufleben zu lassen und für die zu erwartende Bühnenkarriere vorsorglich einen Proberaum eingerichtet. Mit ins Boot holte er sich seinen Redakteurs-Kollegen Friedrich Caron-Bleiker, der sich durch eine wilde Vergangenheit als Bassist einer krachend lauten Rockband empfahl. Der Dritte im Bunde wurde Gitarrist Lothar Klose aus Pennigbüttel, ebenfalls einst jugendlicher Rocker.

Gemeinsam war das Trio bereits vor einigen Jahren auf einer Betriebsfeier aufgetreten – mit ernsthaften Konsequenzen: "Da habe ich die Rampensau in mir wiederentdeckt", berichtet Lothar Klose. Harpist Frank Rihm, der in der Bremer Musikszene mit seiner Bluesband "Rihm Shot" bekannt ist und Percussionistin Marita Lekzig mit jahrelanger Samba-Erfahrung stießen dazu, mit reichlich Charme konnte Corinna May als Frontfrau gewonnen werden, die sich wiederum Oliver Roemer an ihrer Seite wünschte. Damit war der Probenraum endgültig bis auf den letzten Quadratzentimeter gefüllt. "Proben mit Körperkontakt: Man muss sich schon sehr gut verstehen, um das auszuhalten", scherzt Lothar Klose.

Die "Rat & Tat"-Benefiz-Gala am 11. August soll also nun zur Feuertaufe der "The Green Jukebox Band" werden. Und bereits im Vorverkauf gibt es Tickets für ein Konzert am 23. November im Kito Vegesack. "Authentische Musik mit einer lustigen, interessanten Mischung von Stücken, die wir mögen", verspricht Corinna May. Dass auch die Zuhörer daran Gefallen finden werden, steht für sie außer Frage: "Ich mache mir da keine Sorgen. Der Spaß, den wir beim Spielen haben, überträgt sich auch auf das Publikum."