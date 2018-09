„Bühne Carambolage “ gibt Konzert

Rock-Pop mit Comedyfaktor

Rik

Hemelingen. Alte Schlager, Schnulzen, Chansons und Pop von Abba bis Elvis präsentieren die "Such Fine Ladies und Lichtenstein" in ihrem Konzert am Sonnabend, 16. Februar, um 20 Uhr im Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstraße 4. Das ist Soundtrack zum Thema Liebe und andere Grausamkeiten, wie es in einer Mitteilung heißt.