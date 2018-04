Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Rolf Becker zu Gast

Ostertor. Zu einer Vortragsveranstaltung mit dem Schauspieler Rolf Becker lädt der Verein "Internationales Kulturforum Theater Bremen" für Montag, 4. Februar, um 19 Uhr ins 1. Rangfoyer im Theater am Goetheplatz ein. Becker, der in Bremen am Alten Gymnasium zur Schule gegangen ist und lange zum Ensemble des Bremer Theaters gehörte, will unter dem Motto "Denn wie man sich bettet, so liegt man" Betrachtungen über Brechts Mahagonny, die Deutsche Bank sowie Europa und Griechenland anstellen. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen unter Telefon 16986783 oder per E-Mail an IKTB@theaterbremen.de.