Conny Himme vor ihrem Bild "Das rosa Kleid". (Petra Stubbe)

Oberneuland. Sonntagvormittag, Sonnenschein und Hitze – und Ausstellungseröffnung in der Stiftungsresidenz Ichon-Park der Bremer Heimstiftung. Wer vermutet hatte, es würden wegen der Wärme kaum Besucher kommen, der wird eines Besseren belehrt. Es kommen sogar so viele Gäste, dass Sylvia Hoven, die Leiterin der Residenz, Mikrofon und Lautsprecher holen muss.

Die Person, die so viel Interesse geweckt hat, ist Conny Himme, freischaffende Künstlerin und Kunstdozentin aus der Überseestadt. "Gestern im Heute im Morgen" lautet das Thema ihrer Ausstellung. "Wir haben die Künstlerin in der Überseestadt besucht und sofort gewusst: Sie ist die Richtige", sagt Sylvia Hoven in ihrer Begrüßung. "Am besten ist es, vor den Bildern selbst ins Gespräch zu kommen", meint die Kunst- und Kulturvermittlerin der Residenz, Ute Duwensee, in ihrer Einführung. Bevor die Besucher von Bild zu Bild gehen, stellt Ute Duwensee die Künstlerin näher vor. "Conny Himme war schon als Kind allen künstlerischen Ausdrucksformen zugeneigt", berichtet sie. Die Neubremerin, die 2012 aus dem niedersächsischen Buchholz (Samtgemeinde Tarmstedt) in die Hansestadt gezogen ist, stellt in Oberneuland 14 Acrylbilder auf Leinwand und ein Acrylbild auf Holz aus.

Fotografien als Impulsgeber

Conny Himme arbeitet gegenständlich und sucht einerseits immer wieder Inspirationen in der Ferne. Im Frühjahr unternahm sie eine Studienreise nach China, 2001 und 2002 war sie in Afrika. Andererseits fußen die Werke dieser Ausstellung auf Bildern aus der Vergangenheit, auf alten Fotos. Ute Duwensee: "Thema dieser Ausstellung sind Fragen zur eigenen Identität: Wo komme ich her, wer bin ich und wo verorte ich mich? Die Malerei ist für die Künstlerin ein Mittel der Kommunikation." Dabei gehe es Himme nicht um die wirklichkeitsgetreue Darstellung, sondern um das innere, wahre Bild. "Impulsgeber ihrer Malerei sind Fotografien, sie macht aber keinen fotografischen Realismus. Vermeintlich fröhliche Kinderbilder entpuppen sich oft als befremdlich", sagt Duwensee.

So zum Beispiel die beiden frechen Jungen, die dicht beieinander stehen. Auf den zweiten Blick entdeckt der Betrachter, dass die Handschuhe viel zu groß sind und dass die Gesichter noch mehr zu sagen haben. Oder das Bild "Das rosa Kleid", das im Büro der Seniorenresidenz ausgestellt ist. Es zeigt ein kleines Mädchen im rosa Kleidchen an der Hand einer übergroßen Frau, der Mutter vielleicht, die in ihrer übermächtigen Größe gar nicht auf das Bild passt und deren Gesicht nicht zu sehen ist. Auf den zweiten Blick sieht der Betrachter, dass der Boden, auf dem das Kind steht, vielleicht gar nicht tragfähig genug ist. "Das Kleid hat mir meine Mutter genäht", verrät Conny Himme. Auch wenn es ein autobiografisches Bild ist – den Betrachter führt die Künstlerin mit dieser Darstellung hin zu eigenen Assoziationen und hinein in seine eigenen Kindheitserinnerungen.

Wer neugierig geworden ist, kann die Ausstellung noch bis zum 27. Oktober in der Stiftungs-Residenz Ichon-Park, Oberneulander Landstraße 70, kostenlos besichtigen.