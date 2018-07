Horn-Lehe. An Unterstützung seitens des Beirats und der Horner Bevölkerung für die Schaffung eines Kulturhauses im Ortsamtsgebäude mangelt es nicht. Auf der Planungskonferenz für Soziales und Kultur stimmten jetzt die zehn anwesenden Beiratsmitglieder einmütig für einen Beschluss, der dem Bürgerverein Horn-Lehe bei der Umsetzung seines Konzeptes helfen soll. Der Beirat bittet darin Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) um ein Gespräch mit dem Bürgerverein. Sofern dieses erfolgreich verläuft , soll Ortsamtsleiter Wolfgang Ahrens umgehend einen Runden Tisch "Kulturhaus" einrichten. Zusammen mit Immobilien Bremen und dem Kulturressort sollen an dem Runden Tisch die noch offenen Fragen geklärt werden. Der Beschluss kam zustande, nachdem Dagmar von Blacha vom Senator für Kultur und Karin Garling, SPD-Abgeordnete in der Bremischen Bürgerschaft, Bedenken gegen das Kulturhaus geäußert hatten.

Dagmar von Blacha zeigte zwar Verständnis für den Wunsch nach einer solchen kulturellen Mitte im Stadtteil und lobte die planerische Professionalität, die der Bürgerverein mit seinem Konzept beweise. Aber es seien wichtige Punkte offen. "Die Frage des Betreiber- und Betriebskonzeptes ist unklar. Und ist es überhaupt realistisch, die Finanzierung allein durch Kulturangebote zu stemmen?", fragte sie. Ihrem Eindruck nach sei das Konzept zu groß gedacht und wackele stark.

Finanzierbarkeit strittig

Ähnlich skeptisch äußerte sich die SPD-Abgeordnete Karin Garling, und sie sprach die immer knapper werdenden Mittel für Kulturförderung an: "Ich kenne das Konzept des Bürgervereins. Doch die Personal- und Betriebskosten sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt einfach nicht finanzierbar." Dem widersprach Reinhard Jarré, Vorsitzender des Bürgervereins Horn-Lehe, mit Nachdruck. Die Bremer Haushalte wolle man mit der Umsetzung des Kulturhaus-Konzepts nicht dauerhaft belasten, betonte er. Es gehe nur um eine Anschubfinanzierung in Form eines Einnahmeverzichts in Sachen Verkauf des Ortsamtsgebäudes. Das Konzept für die kulturelle Nutzung des Gebäudes an der Berckstraße 10 steht und fällt mit der Bereitschaft der Stadt, es dem Bürgerverein zu überlassen und damit auf Geld durch den Verkauf zu verzichten.

Jarré freute sich über den Beiratsbeschluss, denn für die nächsten Schritte – möglicherweise auch die Gründung einer GmbH – brauche man Planungssicherheit. Zu der Frage einer möglichen Gebäudeübertragung verlas Jens Fricke als Vertreter des Ortsamtsleiters ein Schreiben von Immobilien Bremen, wonach in einem solchen Fall der Senator für Kultur Bedarf für das Gebäude anmelden müsse. Eine kostenlose Übertragung sei rechtlich nicht möglich, ohne einen finanziellen Ausgleich gehe es nicht.

Stefan Quaß, Fraktionssprecher der CDU im Beirat, hatte sich von der Planungskonferenz mehr Klarheit versprochen. "Ich wünsche mir für das engagierte Konzept des Bürgervereins die Bereitschaft der senatorischen Behörden und der Bremischen Bürgerschaft, sich überhaupt darauf einzulassen", sagte er. Anja Riemer (SPD) warnte für den Fall einer öffentlichen Ausschreibung des Grundstücks: "Wenn unter wirtschaftlichen Gründen verkauft wird, bleiben die Wünsche des Beirats außen vor." Das Thema Kulturhaus wurde schließlich zur erneuten Beratung auf die Tagesordnung der nächsten Horner Beiratssitzung am Donnerstag, 7. März, gesetzt.