Wie berichtet hatte Bürgermeister Hans-Joachim Beckmann während der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag seinen vorzeitigen Rücktritt für das kommende Jahr angekündigt. Im Rahmen der Landtagswahl im Januar oder der Bundestagswahl im Herbst könnte nun für die Lemwerderaner zusätzlich die Abstimmung über ein neues Gemeindeoberhaupt auf dem Wahlzettel stehen.

Die SPD, in Person des Fraktionsvorsitzenden Meinrad-M. Rohde und des Parteivorsitzenden Uwe Heinen, wolle schnellstmöglich Gespräche mit den anderen Fraktionen aufnehmen, sagte Heinen gestern auf Nachfrage. In diese Gespräche gehen die Sozialdemokraten mit der klaren Vorgabe, Kämmerin Regina Neuke zu nominieren. "Allein ihre Verwaltungstätigkeit" sei eine ideale Voraussetzung, so Heinen. "Ihre Qualifikation steht für uns außer Frage." Die letztendliche Entscheidung über die Nominierung liege aber bei der Basis, betonte der Parteivorsitzende. Im Rahmen einer Mitgliederversammlung, die vermutlich Mitte September stattfinde, würden die Sozialdemokraten ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin nominieren.

Regina Neuke, die die Gemeindeverwaltung Lemwerders von der Pike auf kennengelernt hat, hatte bereits in der vergangenen Woche signalisiert, für das Amt zur Verfügung zu stehen.