Abgeordnete werden vor Ort sein

SPD-Kinderfest auf der Emmawiese

Schwachhausen. Die Emmawiese an der H.-H.-Meier-Allee ist am Sonnabend, 14. Juli, von 14 bis 17 Uhr der Veranstaltungsort einer Kinderparty, bei der auch Eltern, Großeltern und interessierte Bürger willkommen sind. Die SPD-Ortsvereine in Schwachhausen laden zu Spiel, Spaß und Spannung ein.