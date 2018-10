Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Sängerfest der Domgemeinde

Xsi

Altstadt. Zu einem Sängerfest lädt die St.-Petri-Domgemeinde für Sonnabend, 14. Juli, von 13 bis 14.30 Uhr sowie für Sonntag, 15. Juli, in den Bibelgarten (zwischen Dom und Glocke) ein. Am Sonnabend ist die Chor-Werkstatt "Cantus iuvenis" mit von der Partie. Domkantor Tobias Gravenhorst begleitet alle Sängerinnen und Sänger am Klavier und führt durch das Programm. Am Sonntag, 15. Juli, um 10 Uhr beginnt der Tag der Domsingschule mit einem Gottesdienst im Dom. Im Anschluss gibt es ein musikalisches Bühnenprogramm im Bibelgarten und ein Kindermusical. Alle Bremerinnen und Bremer sind zum Mitsingen eingeladen. Der Eintritt ist frei. Bei Regen findet das Liederfest im St.-Petri-Dom statt.