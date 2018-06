Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Schamanische Praxis öffnet

Ostertor. Madita Boer eröffnet am Sonntag, 5. August, 11 Uhr, am Ostertorsteinweg 55 (im Qi 55) ihre Praxis "Munay Medicine" für schamanische Energiemedizin. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr lädt Madita Boer zum "Despacho", eine schamanische Zeremonie aus Peru. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr haben Interessierte Gelegenheit, sich über Schamanentum und Heiltraditionen aus Peru zu informieren. Madita Böer ist gelernte Veranstaltungstechnikerin, Musikwissenschaftlerin und Hispanistin. Sie absolvierte ihre schamanische Ausbildung an der The Four Winds Society und zum Teil in Peru. Nähere Infos gibt es unter Telefon 0179/8210094 und via Internet: www.schamanisches-heilen-bremen.de.