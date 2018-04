Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schönes einer Nomadenkultur

Christiane Tietjen

Findorff. Filzen erlebt seit einigen Jahren eine Renaissance in Deutschland. Doch was kirgisische Frauen anlässlich der Ausstellung traditioneller Handwerkskunst aus dem fernen Land an der Seidenstraße in der Halle des Medien- und Kulturzentrums Plantage 13 anboten, stellte für die meisten Besucher wohl alles bisher Gesehene in den Schatten. Der Deutsch-Kirgisische Kulturverein und die deutsch-kirgisische Stiftung "Shardana", die alleinerziehenden und kinderreichen Frauen in Kirgisistan eine solide Lebensgrundlage vermitteln möchte, hatten diese eintägige Ausstellung in Findorff organisiert.