Ende vergangenen Jahres bot die Pädagogin mit und für ihre Klasse 10c der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule in Gröpelingen dem Chef des Musical Theater Bremen, Claus Kleyboldt, wie vom Stadtteil-Kurier berichtet, folgende Wette an: "Wetten, dass meine Klasse es bis zur Zeugnisausgabe am 31. Januar 2011 schafft, den Klassen-Notendurchschnitt von 3,25 um 0,3 Punkte zu senken."

Bei Gelingen der Wette sollte die gesamte Klasse 10c der "Pesta" zur Premiere des Musicals "Grease" vom Musical-Theater-Chef Kleyboldt eingeladen werden. Schafft die Klasse 10c die angekündigte Notenverbesserung nicht, müssen trotzdem alle Schülerinnen und Schüler ins Musical-Theater, um die gesamte Crew der Musical-Darsteller zu bekochen.

Musical-Theater-Chef Claus Kleyboldt sagte seinerzeit: "Bei so einer Idee und so einem Engagement lasse ich mich natürlich nicht zweimal bitten. Topp, die Wette gilt."

Die Zeugnisausgabe Ende Januar in der Gröpelinger Schule ist abgewickelt. Der neue Notendurchschnitt lautete 2,93. Wette gewonnen! Kleyboldt begeistert: "Unglaublich, dass die Schülerinnen und Schüler in der relativ kurzen Zeit doch noch so eine Leistungssteigerung hingelegt haben. Sie haben mit Unterstützung ihrer Lehrerin Frau Hempel verdient gewonnen und ich freue mich sehr, dass ich alle hier bei uns im Musical Theater Bremen bei der Premiere von Grease begrüßen durfte - und das sogar auf der Bühne."