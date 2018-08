Die Seile, die über das Dach des Kunsthauses Güterabfertigung laufen, dürfen nicht durchscheuern.FOTOS: ROLAND SCHEITZ

Artistinnen und Artisten für das Festival zu finden, ist kein Problem. "La Strada erfreut sich einer großen Beliebtheit, nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei den Künstlern", sagt Julia Himmelreich vom Organisationsteam. Es bewerben sich mehr, als auftreten können. Ein Jahr vor dem eigentlichen Termin starten die Vorbereitungen – die Anträge für finanzielle Zuschüsse müssen gestellt werden. "Das ist dann so das erste, was passiert in einem La Strada-Jahr", sagt Julia Himmelreich.

In den letzten Tagen vor dem Start wird es stressig. "Da ist das ganze Team schon einfach auf Achse", sagt Julia Himmelreich. Vier bis fünf Personen arbeiten das ganze Jahr für La Strada. Je näher das Festival rückt, desto mehr kommen dazu. Aktuell seien es etwa 30 Leute, davon allein 15 bis 20 Techniker, schätzt Julia Himmelreich. "Es muss Infrastruktur geschaffen werden." Die Spielstätten in der Innenstadt und den Wallanlagen müssen vorbereitet, die Zelte für Künstler und Helfer eingerichtet werden. Viel Equipment ist am Güterbahnhof gelagert. Kurz vor dem Festival verließ ein voll bepackter Transporter nach dem anderen das Gelände. Das Gerüst für die Eröffnungsperformance steht. Am Freitag hat eine Gerüstbaufirma es auf dem Dach des Künstlerhauses am Güterbahnhof aufgebaut. An dieser Konstruktion hängen nun die Tänzerinnen der französischen Compagnie "Retouramont". Auf dem Dach liegen jede Menge Seile und Karabinerhaken. Die Lufttänzerinnen geben ihrer Performance den Feinschliff – auch die ist kurz vor der Show nicht ganz fertig. Heute Abend zeigen die vier Tänzerinnen den "Danse des Cariatides", eine spektakuläre Inszenierung an Vertikal- und Horizontalseilen, die die Fassade und den Luftraum zur Bühne macht.

Der Spielort am Güterbahnhof ist neu. Das Sicherheitskonzept für die Eröffnung hat Frank Barufke, der technische Leiter, zusammen mit Stadt- und Bauamt erarbeitet. Ein Statikgutachten stellt sicher, dass das Dach des Künstlerhauses die Last des Aufbaus trägt. Wie viele Zuschauer dürfen auf den Platz? Wie sind Fluchtwege zu kennzeichnen? Das sind nur einige Fragen, die geklärt worden sind. Ordner sorgen dafür, dass nicht mehr als 2000 Zuschauer auf den u-förmigen Platz kommen. Früh genug zu kommen, ist ratsam, auch weil die Halbschranken des Güterbahnübergangs relativ lange unten sind. Fluchtwege gibt es während der Vorstellung durch das Künstlerhaus und durch einige der Lagerhallen. Auch die Möglichkeit, im Notfall die Bahn zu stoppen, ist gegeben.

Dass La Strada am Güterbahnhof eröffnet wird, hat sich erst vor wenigen Wochen ergeben. Das Team ist sehr zufrieden, dass das Festival an einem Ort beginnt, an dem so viel künstlerische Kreativität gebündelt ist.

Straßenzirkusfestival La Strada: heute bis Sonntag, 19. August. Programmhefte gibt es für drei Euro in Buchhandlungen und bei der Bremer Touristik Zentrale. "Bella Mare und die Beachbuben" spielen heute ab 20.15 Uhr im Café des Artistes auf dem Marktplatz. Um 22.15 Uhr zeigt die "Cie Retouramont" am Güterbahnhof "La Danse des Cariatides". Morgen ab 17.30 Uhr, Sonnabend und Sonntag ab 14 Uhr, Vorstellungen in der Innenstadt und den Wallanlagen. Die La Strada-Galas in der Schaulust sind ausverkauft. Näheres auf www.strassenzirkus.de. Aktuelle Berichterstattung über La Strada im Hauptteil und auf www.weser-kurier.de.