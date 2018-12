Sebaldsbrück (rik). 73 der insgesamt 85 Mitglieder der Wanderabteilung genossen zum 25-jährigen Bestehen ein gemeinsames Essen und das Beisammensein an diesem Freudentag. Jens Bunger, der 1. Vorsitzende des ATSV Sebaldsbrück, gratulierte und erinnerte gemeinsam mit Wanderführern und Wanderern an die Historie und vielen Aktivitäten: Bei 500 Wanderungen im Umfeld von Bremen gebe es wohl kaum mehr einen Fleck, wo die Wanderabteilung noch nicht gewesen sei, hieß es.

Darüber hinaus wurde an 45 mehrtägige Touren innerhalb Deutschlands, bei denen unter anderem die Pfalz, das Elbsandsteingebirge, die Fränkische Schweiz oder im vergangenen Jahr das Rheintal erkundet wurden, und die Fahrten ins Ausland, zum Beispiel nach Paris, Mallorca oder Rom, erinnert. In diesem Jahr steht London auf dem Reiseplan.

Es gab natürlich auch viel zu erzählen, zumal einige Mitglieder der Abteilung Wanderer der ersten Stunde sind, wie auch Wittig Lange, Wanderführer und jetziger Abteilungsleiter. Er ehrte nach dem Mittagessen neun Mitglieder der ersten Stunde. Und die beiden Initiatorinnen der Wandergruppe, Herta Albani und Karin Voss, bekamen als Dankeschön einen Blumenstrauß. Anschließend wurde der langjährige Wanderführer Wolfgang Salamon verabschiedet, der aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten muss.

Zu den Höhepunkten des Jubiläums zählten sicherlich das selbst verfasste Gedicht von "Brocken-Heini" und der Auftritt der "Nonnen vom Kloster Sebaldsbrück", einer Showtruppe des Vereins. Ziemlich kniffelig war das von Wittig Lange vorbereitete Quiz. Und nach Kaffee und Torte kamen auch manche Döntjes auf den Tisch.

Bei aller Freude über das in der Vergangenheit Erreichte wurden aber auch besorgte Töne zur Zukunft der Wanderabteilung laut. Es fehlt Nachwuchs. Die Wanderabteilung besteht vornehmlich aus älteren Mitgliedern, was dazu geführt hat, dass die Wanderstrecken kürzer geworden sind. Zur 501. Wanderung am Sonntag, 10. März, sind alle Interessierten eingeladen. Treffpunkt ist – wie jeden 2. Sonntag im Monat – am Schlossparkbad. Auch eine anschließende gemeinsame Kaffeetafel ist geplant.

Nähere Auskünfte erteilt Wittig Lange unter der Telefonnummer 04231/62977.