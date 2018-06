Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Segelspaß mit der "Gurke"

Hemelingen. Segeln, rudern, baden und picknicken – all das können Schüler von sieben bis 15 Jahren in diesen Sommerferien mit und auf der "Gurke", dem Kutter des Wassersportvereins Hemelingen. Das Angebot ist kostenfrei für die Teilnehmer. Ein Lunchpaket und Getränke sind mitzubringen. Die Anmeldungen für dieses Ferienerlebnis sind über das Bürgerhaus Hemelingen, Telefon 48999891, bis zum 12. Juli möglich. Zur Absprache der Termine und der Zusammenstellung der Gruppen wird ein Informationsgespräch für Eltern und Kinder am Montag, 16. Juli, um 17 Uhr beim Wassersportverein Hemelingen, Zum Sporthafen Hemelingen 8, angeboten.