Selbstgestricktes, -gehäkeltes und -gesticktes boten die Frauen im Stiftungsdorf Osterholz an. Auch die Räume der Einrichtung wurden von Besuchern des Handwerkermarktes besichtigt. (Petra Stubbe)

Im Wohn- und Pflegeheim der Heimstiftung leben 220 Menschen, viele von ihnen nahmen an dem bunten Programm des Hobbyhandwerkermarktes als Kunden oder auch als Aussteller teil. So gingen die dicken Schals einer Bewohnerin der Einrichtung besonders gut, eine andere spendete ihre Einnahmen aus Selbstgestricktem wieder an die Krebshilfe. Verkauft wurden zudem Postkarten und Adventskränze, Landschaftsfotos und Schmuck – alles selbst hergestellt versteht sich. Rund zwölf Stände präsentierten Schönes und Nützliches und luden zum Kaufen und Stöbern ein.

Für die Einrichtung bedeutet der Markt auch alljährlich die Eröffnung der Kohl- und Pinkel-Saison. "120 Kohlessen haben wir ausgegeben, so viel wie lange nicht mehr", bilanziert Raviola Perkovic. Zudem hatte die Leiterin des Hauses zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Die Besucher, darunter auch viele Familien, informierten sich über Kurzzeitpflege und Wohnen mit Service, sie erkundeten Zimmer, Wohnungen und die Pflegestation.