Die Klasse 4b der Schule am Baumschulenweg aus Schwachhausen zum Beispiel ist bei ihren Recherchen ganz blau vor Augen geworden. Denn sie war zu Besuch beim Technischen Hilfswerk am Standort Bremen-Mitte. Dass dort traditionell alles in Blau gehalten ist, vom Emblem über die Dienstkleidung bis zum Einsatzfahrzeug, war aber nur einer von vielen bemerkenswerten Eindrücken, über die die Jungen und Mädchen berichten.

Ihre Parallelklasse, die 4a vom Baumschulenweg, hat ihr Interesse am Zeichentrick ganz praktisch ins Zentrum ihrer Nachforschungen gestellt. Sie war im make-media-Studio in Walle, wo Schulklassen unter anderem selbst erdachte Geschichten am Computer in Animationsfilme verwandeln können. Mitgebracht haben die Kinder neben dem ersten eigenen Film auch viele zusätzliche Informationen.

Durchaus auch ans eigene Vergnügen gedacht hat die Klasse 4c der Grundschule an der Parsevalstraße aus Sebaldsbrück. Weil die Jungen und Mädchen gerne Gesellschaftsspiele spielen, haben sie Verwandte und Fachleute ausgefragt: Was wurde wann gespielt? Wozu eigentlich? Und wer hat’s erfunden? Darauf liefert das aktuelle Zigsch-Journal ebenso Antworten, wie es Einblick gibt in außergewöhnliche Schulprojekte. So gibt es an der Grundschule Rablinghausen eine preisgekrönte Schülerfirma, die von den jeweiligen Viertklässlern eines Jahrgangs geführt wird. Was die Firma genau macht und warum sie dafür ausgezeichnet wurde, beschreibt die die Klasse 4b näher.

Eine dunkle Seite des Theaters hat die Klasse 4a der Grundschule am Weidedamm aus Findorff kennengelernt, als sie das Bremer Moks-Theater während der Proben zum Stück "Sophie schläft" besuchten. denn vor der Premiere ist die Bühne noch ein eher düsterer Raum. Erhellend waren hingegen die Gespräche mit Handwerkern, Regisseur und Ensemble.