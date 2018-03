So ist zum Beispiel den Kindern aus der Klasse 4b der Schule am Baumschulenweg aus Schwachhausen bei ihren Recherchen ganz blau vor Augen geworden. Denn sie waren zu Besuch beim Technischen Hilfswerk. Dass dort traditionell alles in Blau gehalten ist, vom Emblem über die Dienstkleidung bis zum Einsatzfahrzeug, war aber nur einer von vielen bemerkenswerten Eindrücken. Ihre Parallelklasse vom Baumschulenweg, die 4a, hat das make-media-Studio in Walle besucht, wo Schulklassen unter anderem selbst erdachte Geschichten am Computer in Animationsfilme verwandeln können.