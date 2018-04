Die Mannschaft der Tischlerei Rehfeuter: (von links) Claas Lehmkuhl, Juniorchef Michael Missel, Ralf Backhaus, Seniorchef Klaus Rehfeuter, Torsten Stamm und Viktor Immel fertigen fast alles – außer Treppen. Jetzt feierten sie das 75-jährige Bestehen des Betriebs. (Petra Stubbe)

Neue Vahr Südwest. "Es war eine tolle Feier, die bei allen gut angekommen ist", sagt Klaus Rehfeuter, der den Tischlereibetrieb Rehfeuter in der Emil-Sommer-Straße vor über 40 Jahren von seinem Vater übernommen hat. "Das war schon ein würdiger Rahmen – wir haben von elf Uhr morgens bis acht Uhr abends durchgefeiert", sagt er über das Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen.

Was am 26. April 1938 als kleiner Einmann-Betrieb mit einer Geschäftsmeldebescheinigung für drei Reichsmark begann, hat sich inzwischen zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt. "Wir haben schon immer auch viele Kunden außerhalb von Bremen gehabt. Wir liefern zum Beispiel auch nach Russland oder Indien. Natürlich läuft das dann aber über einen Zwischenhändler", berichtet Klaus Rehfeuter.

Zu Anfang arbeitete sein Vater Hubert Rehfeuter noch in Bremen Fähr-Lobbendorf, bis er 1945 in eine Ruine in der Frühlingsstraße umzog. Dort begann, was der Tischlerei Rehfeuter ein Alleinstellungsmerkmal verschaffte: Hubert Rehfeuter baute Kühlmöbel und Isoliertüren für Fleischereibetriebe. "Früher haben wir für einen Tresen ungefähr 14 Tage gebraucht, das ging immer ganz flott, weil damals ja auch die Läden nicht lange schließen konnten. Und natürlich haben wir auch länger gearbeitet", erzählt Klaus Rehfeuter.

Große Tür für Airbus-Testhalle

Heute sei alles etwas komplizierter, und Kühltresen würden auch eher serienmäßig hergestellt. Für kompliziertere Aufträge kommen viele Firmen aber immer noch auf die Tischlerei zurück. "Das Besondere ist, dass wir auch viel mit Blech arbeiten und eben auch Kühltheken und Kühlraumtüren produzieren – das machen Tischler sonst nicht", sagt Klaus Rehfeuter. "Wir haben zum Beispiel eine acht mal 7,5 Meter große Tür für die Airbus-Testhalle in Hamburg angefertigt oder besondere Türen und Fenster in Tschernobyl eingebaut." Das Geheimrezept sei, sagt Rehfeuter, dass sie vor nichts zurückschreckten. "Es gibt eigentlich nichts, was wir nicht machen – außer Treppen." Dafür bringt der Chef auch das wichtige Know-how mit. Für Klaus Rehfeuter sei schon immer klar gewesen, dass er den Betrieb seines Vaters übernehmen würde. Deswegen machte er zuerst seine Ausbildung zum Tischlermeister, ging dann an die Werkkunstschule Hildesheim und schloss 1971 als Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Inneneinrichtung ab. "Dann war für mich Endstation Sehnsucht und ich habe hier angefangen", sagt er. "Wir haben einen guten Stamm an Arbeitern, die alle schon lange dabei sind." Von den fünf Beschäftigten arbeitet der älteste bereits 30 Jahre für die Tischlerei Rehfeuter. Seit zehn Jahren habe Klaus Rehfeuter auch seinen Schwiegersohn, den Tischlermeister Michael Missel, an seiner Seite.

"Und dann haben wir hier natürlich noch unsere älteste Maschine. Die haben wir bestimmt schon seit 1950, und sie wird zwar selten benutzt, ist aber hin und wieder noch in Betrieb", sagt Rehfeuter. Die Firma Martin, die diese Maschine damals herstellte, feierte kürzlich 90-jähriges Bestehen und spendierte Klaus Rehfeuter, als einer der Besitzer der drei ältesten Martin Maschinen, ein Wellnesswochenende.

"Zufriedene Kunden sind für uns das A und O", sagt Rehfeuter. "Mit vielen unserer Kunden arbeiten wir schon seit über 50 Jahren zusammen. Wir machen kaum Werbung, das läuft alles über Mundpropaganda." Und es scheint gut zu laufen, die Tischlerei Rehfeuter hat nicht nur für diverse Kreuzfahrtschiffe, für das Luv an der Schlachte, das Parkhotel oder auch das Marriott-Hotel produziert, sondern auch das Intercity Restaurant im Bremer Hauptbahnhof restauriert. "Seit 1959 sitzen wir jetzt in der Emil-Sommer-Straße. Der Standpunkt ist sehr zentral, wir sind schnell in der Stadt, aber auch schnell auf der Autobahn – das ist sehr gut fürs Geschäft", sagt Klaus Rehfeuter. "Wir haben unser Jubiläum gebührend gefeiert, und jetzt wird mit Elan weitergearbeitet."