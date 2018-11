Gruppenbild: Britta Ratsch-Menke (rechts) mit dem ökumenischen Team, das den Weltgebetstag der Frauen in diesem Jahr in Hastedt vorbereitet. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal Frauen in Frankreich. (Petra Stubbe)

Bremen. Kamerun, Chile, Malaysia – die Weltgebetstagsländer der Vorjahre ließen die Gläubigen in die Ferne schweifen. Dieses Jahr kommt das Thema sozusagen aus der Nachbarschaft. Frauen aus Frankreich haben den Gottesdienst geschrieben und gaben ihm den Titel eines bekannten Bibelzitats aus dem Matthäus-Evangelium: "Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen". In Bremen sind Frauengruppen schon seit Monaten dabei, den Weltgebetstag vorzubereiten, der wie immer am ersten Freitag im März weltweit mit den gleichen Liedern und Gebeten gefeiert wird. Die Besucher dürfen sich auf ein buntes, aber auch nachdenkliches Programm freuen.

So hat sich die Hastedter Frauengruppe, bestehend aus Mitgliedern der katholischen St.-Elisabeth-Kirche, der evangelischen Kirchengemeinde Alt Hastedt und der Auferstehungsgemeinde, Unterstützung aus den Reihen der französischen Gemeinde geholt. Die Gottesdienstordnung sei zwar vorgegeben, sagt Gabriele Bredow, Vorsitzende der AG katholischer Frauen und seit zehn Jahren aktiv im Ökumene-Team der drei Hastedter Kirchen, aber die Gestaltung läge in den Händen der Frauengruppen. Es werde eine Begrüßung auf Deutsch und Französisch geben, genauso wie zweisprachige Lieder und Texte. "Neben dem politischen Aspekt interessiert mich am Weltgebetstag vor allem, mehr über das Nachbarland zu erfahren, über die Situation der Frauen dort und das christliche Leben", sagt die 48-jährige Hastedterin, die als pädagogische Mitarbeiterin an der St.-Johannis-Schule arbeitet. "Dabei habe ich viele Parallelen zwischen Deutschland und Frankreich feststellen können."

Schützenhilfe kommt noch von ganz anderer Seite: Britta Ratsch-Menke vom Verein "Zuflucht – Ökumenische Ausländerarbeit" aus Horn unterstützt die Frauengruppen als Fachreferentin. "Mir war es wichtig, sich mit dem Thema des Weltgebetstages auch praktisch auseinanderzusetzen", sagt die 51-jährige Sozialpädagogin. "Bremen war schon immer eine Drehscheibe für Migration und Immigration. Heute haben 27 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, bei Kindern und Jugendlichen sind es sogar 50 Prozent. Es ist schön, dass durch den Weltgebetstag die Menschen mobilisiert werden, sich dem Thema über die Grenzen hinweg zu nähern." In Workshops ist man der Frage nachgegangen, was Immigration bedeutet.

Mithilfe von praktischen Übungen hat die Geschäftsführerin des 1994 von Mitgliedern der christlichen Kirchen Bremens gegründeten Vereins den Frauen einen persönlichen Zugang zu dem Thema vermittelt. "So manch eine Workshop-Teilnehmerin hat dann plötzlich festgestellt, dass das Thema gar nicht so weit weg ist. Denn in vielen Familien gibt es eine Form von Ein- oder Auswanderung", sagt Britta Ratsch-Menke. Der Großvater, der nach dem Krieg aus Pommern flüchtete. Ein Onkel, der in den 60er-Jahren nach Australien ausgewandert ist. Oder die Schwester, die nach ihrer Au-pair-Zeit einen Engländer geheiratet hat und in dem Land blieb. "Wichtig war mir, dass sich die Frauen in das Gefühl von Fremdheit hineinversetzen, damit sie Wege finden, den Menschen dieses Gefühl zu nehmen und eine Willkommenskultur entwickeln." Denn wer informiert sei, könne auch handeln, fügt Gabriele Bredow hinzu. Und genau dazu gäbe das Thema "Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen" Impulse sowie den Anstoß ins Gespräch zu kommen.

Für den Weltgebetstag aus Frankreich erhofft sich Gabriele Bredow, wieder mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. "Nach dem Gottesdienst ist Zeit, zusammenzusitzen und zusammenzukommen", freut sie sich. "Dazu werden in Hastedt landestypische Spezialitäten serviert und ein wenig französische Kultur darf natürlich auch nicht fehlen."

Gottesdienste morgen, 1. März: Kreuzgemeinde, Hohenlohestraße 60, 17 Uhr; Andreas-Gemeinde, Werner-von-Siemens-Straße 55, 17 Uhr; Ev. Gemeinde in Gröpelingen und Oslebshausen, Andreaskirche in der Lütjenburgerstraße 20, 17 Uhr; St. Bonifatius-Kirche, Leipziger Straße 29, 17.45 Uhr; Christuskirche Woltmershausen, Woltmershauser Straße 376, 18 Uhr; St. Michaelis-Kirche, Doventorsteinweg 51, um 18 Uhr; Kirchengemeinde Neustadt, Zion-Kirche, Kornstraße 31, 18 Uhr; Herz-Jesu-Kirche im Altenzentrum St. Michael, Kornstraße 371, 18 Uhr sowie St.-Elisabeth-Kirche, Suhrfeldstraße 159, 18.30 Uhr.

Weitere Infos unter www.kirche-bremen.de, im Kapitel 8 unter Telefon 3378220 oder unter www.weltgebetstag.de.