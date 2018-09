„Keep a Fire“ heißt das aktuelle Album der kanadischen Sängerin Amanda Rheaume, das sie auch im Gepäck haben wird, wenn sie mit ihrem Trio heute im Wesercafé „Erlesenes“, Alte Hafenstraße 46, auftritt. Mit ihrem Album zollt Amanda Rheaume ihrer Familiengeschichte Tribut. Allein mit dem Titelsong „Keep a Fire in the Rain“ erinnert sie an ihren Ur-Großvater und an ihre Ur-Großmutter, ein gemischtrassiges Paar, das weder bei den Indianisch- noch Europäischstämmigen willkommen war. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten zu 15 Euro gibt es unter Telefon 04 21 / 69 08 00 80 und ticket@das-wesercafe.de.