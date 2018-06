Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Spiele und viel Musik

Riri

Arbergen. Zu seinem Sommerfest erwartet der Verein Freizeitstätte Arberger Sommerbad (Rottkuhle) am kommenden Wochenende, 10. und 11. August, wieder zahlreiche Gäste auf seinem Gelände. Los geht’s am Sonnabend ab 13 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Zwischen 15 und 17 Uhr gibt es Kinderspiele an diversen Stationen sowie eine Kinderdisco, und um 19 Uhr beginnt der bunte Abend. Am Sonntag stehen nach dem Frühschoppen um 10 Uhr unter anderem ein Dart-, ein Tischtennis- und ein Kicker-Turnier, Bingo und eine Badeinsel-Regatta auf dem Programm. Nähere Informationen sind unter der Telefonnummer 481538 erhältlich.