Osterholz. Die Verwaltung will zwei Häuser an der Osterholzer Heerstraße wieder verkaufen, die die Stadt ursprünglich im Rahmen der Pläne zur Verlängerung der Straßenbahnlinie 2 bis Oyten für den Ausbau der Osterholzer Heerstraße gekauft hatte. Das hat das Bauressort in einem Brief an das Ortsamt Osterholz geschrieben, bestätigt Staatsrat Wolfgang Golasowski. Gerd Arndt, Baudeputierter der Fraktion Die Linke in der Bürgerschaft, kritisiert das Vorgehen der Verwaltung und vermutet "Geheimdiplomatie im Sommerloch".

Ob die Verlängerung der Linie 2 oder ein Ausbau der Osterholzer Heerstraße erfolge, sollte im Rahmen der Diskussionen um die Inhalte des Verkehrsentwicklungsplans geklärt werden, sagt Arndt. In dem aktuellen Schreiben des Senators an das Ortsamt Osterholz heiße es nun, dass es im Bauressort "zu Entscheidungen über einzelne Gebäude" gekommen sei. Es folge eine Aufzählung von Immobilien, die zum Verkauf angeboten werden sollten – für Arndt ein deutlicher Hinweis darauf, dass sowohl die Pläne und Beschlüsse der Beiräte als auch das Gremium zur Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes übergangen werden sollen.

"Sollte dieser Verkauf tatsächlich erfolgen, würde eine Verlängerung der Linie 2 auf eigenem Gleiskörper und damit die Förderfähigkeit durch den Bund hinfällig", sagt Arndt. "Dass ein derartiges Verwaltungshandeln auch eine offene Diskussion um die Wahl zwischen ÖPNV und Straßenausbau beendet, ist naheliegend. So geht es nicht", betont er. Er erwarte, dass der Senat dafür sorgt, dass die Überlegungen zum Verkehrsentwicklungsplan in den dafür vorgesehenen Gremien unter fairer Beteiligung der Beiräte und Bürger stattfinden und Eigenmächtigkeiten der Verwaltung aufhören, sagt Arndt.

Der Beirat Osterholz hatte Ende April gefordert, dass die Osterholzer Heerstraße so ausgebaut wird, wie es für die Verlängerung der Straßenbahnlinien 2 und 10 geplant war, damit die Verlängerung der Linie 2 bis Oyten auf lange Sicht möglich bleibt, und der Beirat an den Planungen für den Ausbau der Osterholzer Heerstraße beteiligt wird. In der gleichen Sitzung kündigte Stadtplaner Torsten Kaal vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr an, dass auch Grundstücke wieder verkauft werden sollen, die für eine mögliche Verlängerung der Straßenbahnlinie 2 nicht benötigt würden, und auf lange Sicht eventuell neue Flächen gekauft werden müssten. "Natürlich halten wir uns die Option offen, die Straßenbahnlinie 2 zu verlängern", sagt Staatsrat Wolfgang Golasowski zu den Vorwürfen von Gerd Arndt. "Das ist gar keine Frage." Die Stadt habe im Laufe der vergangenen Jahrzehnte in Hinblick auf eine bestimmte Planung Grundstücke und Häuser erworben. Diese Planung sei jetzt überholt. Angesichts der Verkehrszahlen und Prognosen sei heute klar, dass die Osterholzer Heerstraße nicht vierspurig ausgebaut werden müsse. Der Hemelinger Tunnel entlaste sie deutlich. "Einige Grundstücke müssen wir vorhalten", sagt Golasowski, "einige Häuser müssen abgerissen werden, ein paar können wir aber auch verkaufen." Dabei würde die Stadt einen Teil des "Vorgartens" behalten, den die Käufer zwar nutzen könnten, aber im Falle einer Verbreiterung der Straße wieder räumen müssten. Das stehe so auch in dem Brief an Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter, der heute aus dem Urlaub zurückkommt. Das Ressort warte jetzt auf eine Rückmeldung des Ortsamtes und des Beirates zu den vorgestellten Plänen. "Gerd Arndt sollte nicht hinter jedem Busch einen Indianer vermuten", sagt Golasowski. Die Verlängerung der Straßenbahnlinien 2 und 10 musste aufgegeben werden, weil die Kosten explodiert waren. Von 24,4 Millionen Euro stiegen sie auf 58,5 Millionen. Deshalb entfiel die Förderung vom Bund. Der Verkehrsentwicklungsplan 2025, der im Herbst 2013 fertig sein soll, soll auch Grundlage für die Gestaltung der Osterholzer Heerstraße sein. In Zusammenarbeit mit dem Beirat will das Verkehrsressort sich einzelne Abschnitte der Osterholzer Heerstraße vorher ansehen.