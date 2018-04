Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Stadtgespräch mit Eisenberg

Findorff-Bürgerweide (ave). Zum zweiten "Findorffer Stadtgespräch" lädt die Initiative "Leben in Findorff" für morgen, Montag, 6. Mai, ab 20 Uhr ein. Wilfried Eisenberg, Vorstandssprecher der Bremer Straßenbahn-AG (BSAG) ist der Gast des Gesprächsabends im Obergeschoss des Lokals "Lilie" an der Hemmstraße 159. Seine Findorffer Gastgeber erhoffen sich einen Blick in die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs und insbesondere in Findorff. Zur Sprache kommen wird auch der Stand der Planungen für eine Straßenbahn, die nach Vorstellungen der BSAG durchaus auch wieder durch Findorff fahren könnte. Der Eintritt ist frei, Näheres im Internet unter der Adresse www.lebeninfindorff.de.