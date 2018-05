Am Sonnabend, 7. Juli, beginnt das Fest mit einem Musikprogramm auf der Weser-Kurier-Bühne: die Pop-Band "Klee" und die Rock‘n‘-Roll-Showband "Rusty 66" treten ab 19 Uhr nacheinander auf. Anschließend beginnt für Nachtschwärmer die "Late-Night Walle": In mehreren Lokalitäten gibt es ein besonderes Musikprogramm mit Live-Auftritten unter anderem der "Ariolas". Am Sonntag, 8. Juli, wird die Vegesacker Straße wird zwischen Bremerhavener Straße und Waller Ring von 11 bis 18 Uhr zur Flaniermeile! Es gibt drei Bühnenbereiche mit Musikprogramm. Neben einem Flohmarkt beteiligen sich mehr als 35 Vereine und Einrichtungen am Fest.

Weitere Informationen im Internet unter www.kulturhauswalle.de