Zur Produktion auf der Lürssen-Werft steuern neben den regulär Beschäftigten auch Arbeitnehmer bei, die auf der Basis von Werkverträgen tätig sind. Sie sind in der Regel materiell schlechter gestellt. Viele von ihnen kommen aus den Krisenstaaten Südeuropas. (Christian Kosak)

Die Lürssen-Werft hat jetzt mit ihrem Betriebsrat eine Vereinbarung über Mindeststandards abgeschlossen, die für diese Beschäftigtengruppe gelten sollen. Jürgen Theiner sprach mit den Geschäftsführern Klaus Borgschulte und Mark von Laer sowie dem Betriebsratsvorsitzenden Harald Pötter über die Bedeutung dieser Übereinkunft.

Mit dem Begriff Werkverträge verbindet die Öffentlichkeit im Allgemeinen nichts Gutes. Man stellt sich schlecht bezahlte, schlecht untergebrachte und weitgehend rechtlose Beschäftigte vor. Auch auf der Lürssen-Werft sind Arbeiter im Rahmen von Werkverträgen tätig. Welche Verbesserungen bringt die Betriebsvereinbarung für diese Gruppe mit sich?

Geschäftsführer Klaus Borgschulte. (Christian Kosak)

Borgschulte:

Sie haben zu Recht angesprochen, dass der Begriff Werkverträge in der Öffentlichkeit eher negativ besetzt ist. Aber damit kein falsches Bild entsteht: Bei uns werden auch sehr anspruchsvolle Tätigkeiten über Werkverträge abgewickelt, zum Beispiel die Inbetriebnahme eines Antriebsmotors durch einen Monteur der Herstellerfirma. Werkverträge sind für uns unverzichtbar und haben eine hohe Bedeutung. Wir waren uns deshalb als Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung einig zu sagen: Die Werkvertragsfirmen, die für uns tätig sind, müssen sich an unseren Ansprüchen orientieren. Das gilt insbesondere für bestimmte Qualitätsaspekte, aber auch für den Arbeitsschutz bis hin zu einer vernünftigen Behandlung der Mitarbeiter durch die Werkvertragsfirmen, bei denen sie beschäftigt sind.

Betriebsratsvorsitzender Harald Pötter. (Christian Kosak)

Vernünftige Behandlung – das klingt ein bisschen vage.

Borgschulte: In der Vereinbarung steht zum Beispiel drin, dass bestimmte Standards zur Entlohnung eingehalten werden, die sich an inzwischen geltenden gesetzlichen Vorgaben orientieren ...

Geschäftsführer Mark von Laer. (Christian Kosak)

... Stichwort Mindestlohn.

Borgschulte: Korrekt. Wir haben auch gesagt, dass die Leute vernünftig untergebracht werden müssen; auch wenn uns klar ist, dass es dazu keine gesetzlichen Definitionen gibt. Es ist uns insbesondere wichtig, dass die Mitarbeiter, die hier auf die Werft kommen, unseren Vorstellungen zur Arbeitssicherheit unterliegen. Das setzt beispielsweise voraus, dass die Mitarbeiter diese Regeln sprachlich auch verstehen. Wir haben die einschlägigen Vorschriften inzwischen in mehreren Sprachen erstellen lassen und führen auch entsprechende Unterweisungen durch.

Wer kontrolliert, dass Ihre Standards von den Werkvertragsfirmen auch eingehalten werden?

Borgschulte: Wir haben lange mit dem Betriebsrat darüber gesprochen, wie wir das sicherstellen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir Hinweisen auf Nichteinhaltung nachgehen. Das wurde auch schon gemacht. Unsere Mitarbeiter aus dem Bereich Arbeitssicherheit und Werksschutz haben mit dem Betriebsrat Unterkünfte aufgesucht und geschaut, ob es Zustände gibt, deren Abstellung wir einfordern. Das haben wir dann der entsprechenden Geschäftsleitung des Werkvertragsunternehmens anhand eines Maßnahmenkatalogs klar vorgegeben.

Erhoffen Sie sich von Ihrer Betriebsvereinbarung eine Signalwirkung auf die gesamte Branche? Es wäre doch wünschenswert, wenn der Wettbewerb um Aufträge nicht über Lohn- und Sozialdumping ausgetragen wird.

von Laer: Wir halten den Inhalt der Vereinbarung für richtig, sonst hätten wir sie nicht abgeschlossen. Wenn andere Unternehmen dem folgen, wäre das sicher nichts, was uns stören würde.

Was hat überhaupt zu der Einsicht geführt, dass Mindeststandards für Werkvertragsbeschäftigte sinnvoll und notwendig sind? Waren Sie das Ihrem Image schuldig?

von Laer:

Es handelt sich da wirklich um eine innerbetriebliche Thematik und keine Imagefrage. Sicherlich ist diese Diskussion mit angestoßen worden durch die Dinge, die man in den letzten Monaten und Jahren in der Zeitung über Werkverträge lesen konnte. Die Betriebsvereinbarung hat aber auch damit zu tun, dass die Lürssen-Gruppe in jüngerer Zeit durch Zukäufe deutlich gewachsen ist. In den vergangenen fünf, sechs Jahren wuchs die Stammbelegschaft in Bremen um über 30 Prozent.

In einem Unternehmen, das immer größer wird, ist es hilfreich, wenn die zahlreichen Vertragsfirmen darüber informiert sind, was wir unter Mindeststandards verstehen. Es war uns wichtig, diese Inhalte in die Form einer Betriebsvereinbarung zu gießen.

Wie groß ist eigentlich der Anteil von Werkvertragsarbeitnehmern an der Wertschöpfung am Standort Bremen/Lemwerder?

Borgschulte: Der Einsatz von Werkvertragsfirmen hängt sehr vom zeitlichen Ablauf bestimmter Projekte ab, schwankt also stark. In Hochphasen haben wir aber sicherlich mehrere Hundert Mitarbeiter von Werkvertragsunternehmen auf der Werft.

Gegen den Einsatz von Werkvertragsmitarbeitern in dieser Größenordnung ließe sich einwenden, dass die Lürssen-Werft gut gefüllte Auftragsbücher hat und auf Jahre ausgelastet ist. Sie können also Ihre Produktionskapazitäten langfristig planen und bräuchten keine Instrumente wie Leiharbeit und Werkverträge, die ja ursprünglich mal dafür gedacht waren, kurzfristige Schwankungen beim Arbeitskräftebedarf auszugleichen.

von Laer:

Ihre Vorstellungen entsprechen nicht unserer betrieblichen Realität, vor allem bei Großprojekten wie dem Bau eines – sagen wir – 150-Meter-Schiffes. So ein Auftrag dauert ungefähr drei bis vier Jahre von der Auftragsvergabe bis zur Übergabe. Die Auslastung der einzelnen Bereiche unseres Unternehmens ist während dieser Zeit völlig unterschiedlich. Es ist dann eine unternehmerische Entscheidung, an welchen Stellen man spezielle Kompetenzen im eigenen Unternehmen vorhält und an welcher Stelle man sie aufgibt.

Ist es denn schon vorgekommen, dass Sie ausgelagerte Kompetenzen wieder ins Haus zurückgeholt haben?

von Laer:

Das haben wir in der Tat, beispielsweise bei großen Klappen, durch die Beiboote ausgesetzt werden. Aufgrund schlechter Erfahrungen mit Werkvertragsfirmen machen wir das jetzt wieder selbst, vom Engineering bis zur Fertigung.

Das wird der Betriebsrat gern hören. Wie steht denn die Arbeitnehmervertretung dem Instrument der Werkverträge grundsätzlich gegenüber?

Pötter:

Wir sehen das relativ entspannt, denn bei Lürssen hat der Einsatz von Werkvertragsarbeitnehmern nicht zum Wegfall regulärer Beschäftigungsverhältnisse geführt. Im Gegenteil: Wir haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich Stammbelegschaft aufgebaut.

Werkverträge

◼ Die Ausgliederung

von Teilen der Produktion über Werkverträge hat in den vergangenen Jahren in der Industrie stark zugenommen. Bei den Werkverträgen handelt es sich um privatrechtliche Verträge, durch die sich der eine Teil zur Herstellung eines Werks, der andere zur Zahlung einer Vergütung (Werklohn) verpflichtet. Beispiel: Eine Werft vergibt das „Werk“ Sandstrahlen eines Schiffssegments an eine externe Firma und schließt darüber einen Werkvertrag ab. Geschuldet wird vom Auftragnehmer also nicht Arbeit, sondern ein Arbeitsresultat. Die Beschäftigten eines solchen Werkvertragsunternehmens sind dann, obwohl sie auf der Werft ihren Arbeitsplatz haben, autonom tätig und erhalten ihre Weisungen ausschließlich vom Werkvertragsunternehmen. Das ist zumindest die rechtliche Theorie. In der Praxis verschwimmen diese Grenzen oft. Die Gewerkschaften kritisieren die Werkverträge deshalb oft als üble Spielart der Leiharbeit – auch weil die Werkvertragsarbeiter dem Schutz durch den Betriebsrat des auftragserteilenden Unternehmens entzogen sind.

