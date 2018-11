Elke Grunwald auf einer ihrer früheren Kajak-Expeditionen. (Fr)

Planmäßig läuft wenig auf einer solchen Expedition. Schon das Schiff, das die Kajaks nach Qaanaaq brachte, legt mit neun Tagen Verspätung, am 18. Juli, in Grönland an. Am 26. Juli landen Elke Grunwald von den Bremer Kanu-Wanderern und Markus Ziebell in Kangerlussnaq. Über Ilulissat , Upenavik und die Thule Airbase gelangen sie mit einem Flugzeug nach Qaanaaq, wo ihre Boote im Lager des Supermarktes auf sie warten. Von dessen Betreiber leihen sich die beiden am 27. Juli ein Gewehr, dann kaufen sie Patronen und Proviant, packen ihre Kajaks und paddeln los.

"Wegen einer Magenverstimmung, die wir uns beide eingefangen haben, kommen wir erst mittags los", schreiben sie am nächsten Tag in ihrem Blog. Auch an den kommenden Tagen bessert sich das Wetter kaum. Am 31. Juli durchqueren die Kanuten den Robertson-Fjord "und sehen in der Ferne Siorapaluk, die nördlichste Siedlung der Welt". Ab Kap Robertson paddeln sie "durch dichte Felder von Eisbergen, die vom Diebitsch- und Morris Jesup-Gletscher ins Meer geschoben werden".

Sonnenschein wechselt sich mit Regen ab, Windstille mit heftigen Böen. "Nachdem alle Wetterberichte ideale Bedingungen prognostizieren, starten wir heute zur großen Querung zum Kap Isabella/Kanada", berichten die Blogger am 1. August. "Nach 20 Kilometern tauchen zwischen den ersten Eisbrocken plötzlich Narwale auf. Mehrere Gruppen ziehen nur wenige Meter vor unseren Booten ihre Bahn. Je weiter wir uns der kanadischen Küste nähern, desto dichter wird das Eis. Zwischen den flachen Schollen taucht auf einmal der Kopf eines Eisbären im Wasser auf, mit einer Beute im Maul schwimmt er Richtung Norden. Wir suchen weiter einen Weg durch das Eislabyrinth."

Auf den Packeisschollen machen sie Walrosse aus. Zwölf Kilometer vor der Küste geht nichts mehr. Die Kajaks bleiben im Eis stecken. Elke Grunwald und Markus Ziebell fahren die 45 Kilometer zur grönländischen Küste zurück, bei starkem, kräftezehrenden Wind. Nach 18,5 Stunden und 90 Kilometern sind sie wieder in Grönland.

Immer mehr Eis wird von Norden in den Smith Sound geschoben. "Abends sind die Schollen um uns herum so dicht, dass man meinen könnte, Kanada zu Fuß zu erreichen", schreiben die beiden und wagen am 4. August den nächsten Versuch. Durch einen schmalen eisfreien Kanal kämpfen sie sich nach Etah durch, dem Ort, der von Nordamerika aus als erster in Grönland besiedelt wurde. Der nächste Tag beginnt mit weiterem Ungemach. Stürmischer Wind reißt das mit Steinen befestigte Zelt los.

Am 6. August machen sich die Kanuten schon keine großen Hoffnungen mehr: "Die beständigen Winde aus Ost der letzten Tage treiben die Schollen in Richtung kanadische Küste. Damit schwinden unsere Chancen." Die Eismassen kühlen das Wasser auf ihrem Weg nach Süden stark ab. "Wir fühlen das deutlich, unsere Füße sind Eisklumpen", beklagen die Kajakfahrer, die den Wetterbericht per SMS aufs Satellitentelefon bekommen.

"Am Lagerplatz weht ein feuchter, eisiger Wind. Es sind vier Grad Celsius, gefühlt aber minus zehn Grad." Der Wind nimmt zu, auf fünf, sechs, acht Beaufort – von frischer Brise zu starkem und schließlich stürmischem Wind. Das Barometer fällt weiter. Die beiden Kanuten gehen Wandern – und warten ab.

Am 11. August treten sie den Rückweg nach Quaanaaq an. Kurz ruht der Blog. Gestern aber, eine Nachtfahrt und einen Eisbären später, haben sich die beiden wieder gemeldet: Um drei Uhr früh sind sie an Land gegangen und trocknen ihre Ausrüstung.

Die Kajaks kommen nicht durch nach Kanada – und doch schmilzt das Eis der Arktis derzeit schneller, als je zuvor gemessen. Meereis-Experte Lars Kaleschke, der im Barkhofviertel wohnt und an der Universität Hamburg arbeitet, hat mit seinen Prognosen richtig gelegen. Die Dicke und auch die Fläche des Eises in der Arktis gehen besorgniserregend zurück. Seit den ersten Satellitenmessungen in den Siebzigern war der Wert noch nie so niedrig. Im September wird ein neuer Tiefststand erwartet, mit Folgen für das Weltklima.

Der Blog von Elke Grunwald und Markus Ziebell heißt www.icekayaking.com. Mehr über das Eis der Arktis auf www.klimacampus.de.