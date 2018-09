Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Tanzabende im Centro Cultural

Walle. Das Centro Cultural, Waller Heerstraße 46, bietet im August wieder verschiedene Tanzveranstaltungen an. Am morgigen Freitag, 9. August, wird ab 21 Uhr Salsa und Zouk getanzt. Jeden zweiten Sonnabend im Monat gibt es ab 21.30 Uhr für alle Samba-Tänzer die Veranstaltung "Brasilicious". Der nächste Termin ist am Sonnabend, 10. August.